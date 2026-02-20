Duatlón
Adrián Picallo sube al podio en el campeonato nacional de Duatlón
El triatleta estradense Adrián Picallo se desplazó el pasado fin de semana a Huesca para disputar el Campeonato de España de Duatlón de Media Distancia, donde acabó subiendo al podio dentro de los grupos de edad de 30 a 34 años.
El deportistas del Club Olímpico de Vedra, un veterano ya en este tipo de campeonatos, volvió a demostrar su regularidad y experiencia, logrando la medalla de bronce en el grupo 30-34 años con un tiempo de 2h48:25. El estradense se mantuvo durante toda la competición en los puestos de privilegio de su grupo, consolidando una actuación muy sólida y de gran nivel competitivo.
Cabe recordar que no es la primera vez que Picallo realiza una actuación similar a nivel nacional, llegando incluso a disputar un Campeonato del Mundo de Duatlón.
