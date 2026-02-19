Un premio en el descuento

Julio Rey en el descuento decantó a favor del Céltiga un encuentro con el Estradense cargado de intensidad y, por momentos, de épica por el fuerte viento que azotó ayer el Salvador Otero. Lo hizo al aprovechar un balón que parecía no querer rematar nadie tras un centro de Sobrido al corazón del área, hasta que el veterano jugador vilagarciano no solo colocó el balón en el fondo de las mallas, sino que también devolvió a su equipo a puestos de play off y superando a un rival directo en esa lucha.

El encuentro había quedado interrumpido en el minuto trece y se reanudó en ese momento con saque de banda a favor del Estradense. No hubo tanteo inicial, ya que los dos equipos se lanzaron a una lucha sin cuartel, llena de ritmo e intensidad, incrementada por el viento y el estado del campo, donde el balón corría a una velocidad endiablada. Las primeras advertencias las lanzó el Céltiga, con un cabezazo de Arnosi y un disparo de Dani Prada, a lo que el Estradense con un centro de Rulo que no atinó a rematar solo Edu Taboada.

Al regreso de vestuarios, el partido se volvió un ida y vuelta constante. Se adelantó el Céltiga al aprovechar Arnosi un disparo en semifallo de Adri Rodríguez a la salida de un saque de Esquina, y empató Rulo en una jugada en la que la defensa del Céltiga no consiguió despejar el balón hasta en tres ocasiones.

A partir de ese momento, los dos equipos gozaron de ocasiones para llevarse el encuentro . Entre Álex Díaz y el palo salvaban el tanto de Sobrido, mientras Antón desviaba un buen disparo de Hugo Padín. El Estradense parecía hacerse con el control del encuentro y Brais vidal acariciaba el gol en un balón q desviaba, de forma providencial, un defensa. Sin embargo, el Céltiga todavía tenía fuelle para generar una ocasión por banda izquierda en un centro de Dani Prada tuvo q rechazar la defensa con apuros. Gerard rozó el tanto en un disparo lejano q casi sorprende a Antón y Sobrido estuvo cerca de ejecutar a sus ex en una contra espectacular q se fue fuera. Fue el preludio del tanto de Julio Rey, que desató la locura en el Salvador Otero.