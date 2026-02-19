Javier Azurmendi sale de su retiro para reforzar al Disiclín

El Club Balonmán Lalín anunció ayer un nuevo refuerzo para el equipo de Nacional. El canterano Javier Iglesias Azurmendi regresa al balonmano en activo para echar una mano a su equipo de toda de la vida en el tramo final de la temporada.

El jugador llevaba sin jugar desde el final de la temporada, cuando anunció que abandonaba el Frigoríficos do Morrazo y el balonmano para poder dedicar más tiempo a su familia y a sus estudios. Ahora, casi un año después, vuelve tras responder a la llamada de auxilio del equipo de Pablo Cacheda, como ya hicieron esta misma semana Tate y Roi Sierra. Con los tres, el equipo del Lalín Arena confía en poder alejarse de la zona peligrosa de la clasificación cuando todavía quedan nueve jornadas por disputarse.

«Lleva sin jugar desde junio pero no podemos olvidar que es un jugador que viene de Asobal. Nos va a aportar mucha experiencia y calidad», manifestó Cacheda al analizar esta incorporación. Los tres nuevos fichajes ya estarán a su disposición el próximo partido. En el caso de Tate y Roi Sierra fue más sencillo. Con Azurnendi sin embago hubo que negociar con el equipo del Morrazo, acordando finalmente una cesión para que pudiese jugar en Lalín.