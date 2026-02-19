Trail / Gallego
Emilio Montilla y Tamara García suben al podio en el Gallego
Redacción
El Club Deportivo Biosbardos se desplazó hasta la localidad ourensana de Barbadás para disputar el Campeonato de Galicia Absoluto de Trailrunning. Un trazado duro y sinuoso, de 24 kilómetros con más de 1.400 metros de desnivel positivo que fue castigado durante las últimas semanas por un temporal tras otro, fue el anfitrión. Los dezanos Emilio Montilla y Tamara García fueron dos de sus grandes protagonistas, alcanzando el podio en ambos casos.
Montilla se proclamó campeón gallego M55. Un valor seguro, corriendo bien posicionado durante toda la carrera y remontando posiciones con el paso de los kilómetros. El atleta de Vila de Cruces vuelve a lo más alto como campeón de su categoría.
Después de semanas recuperándose de una lesión y sin poder pisar ningún monte ni trabajo específico enfocada en su recuperación, Tamara García se metió como quinta absoluta en meta, siendo subcampeona senior. Fue una carrera totalmente conservadora al contrario de suele hacer la corredora de Dozón. Continúa como segunda en el Ranking Gallego y en puestos de selección.
