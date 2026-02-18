Tate y Roi Sierra, refuerzos del Disiclín para las últimas jornadas

«No es fácil sumarse así a un proyecto en horas bajas como el de esta temporada. Eso habla muy bien de ellos y del cariño que tienen a este club». Son las palabras del entrenador del Disiclín Lalín, Pablo Cacheda, al analizar el retorno al equipo de dos viejos conocidos, Tate y Roi Sierra.

El primero de ellos lo hace después de dos años sin jugar al balonmano, tiempo en el que se ha centrado en su labor profesional. Curiosamente esa labor lo ha llevado a formar parte como fisio del Club Deportivo Lalín, un compromiso que a partir de ahora y hasta final de temporada compaginará con el balonmano. Roi Sierra por su parte decidió dejar el equipo para centrarse en su otra práctica deportiva, el lanzamiento de jabalina.

Roi Sierra / BERNABE/JAVIER LALIN

«Ambos nos darán experiencia, algo de lo que estamos necesitados», valoró Cacheda, quien recordó los numerosos partidos ajustados que se les escaparon de las manos esta temporada. «Nos faltó ese punto que te dan la experiencia y el liderazgo para sacar algunos partidos adelante. Por eso es importante reforzar la plantilla con gente como Tate o Roi. Son jugadores con experiencia y de un nivel alto que tendremos que poner a tono rápido porque ya solo nos quedan nueve jornadas». El técnico destacó además que en este tramo final de temporada los juveniles con los que se refuerzan tendrán compromisos importantes, por lo que necesitaban más fondo de armario.

El club está tratando ahora de cerrar una tercera incorporación en una negociación entre clubes.