Juanín guía al Sporting a una importante victoria

El Sporting Estrada sumó el pasado fin de semana una importante victoria por 4-2 ante el Valiño. Este resultado amplía el buen momento del equipo de Tinto, que suma cuatro victorias y dos empates en las últimas siete jornadas. Esto les ha permitido escalar posiciones hasta una cómoda octava posición. Los estradense comenzaron ganando con un tanto de Juanín pero el Valiño dio la vuelta al marcador antes del descanso. Dos tantos más de Juanín y uno de Andrés terminaron dejando los puntos en casa. El Agolada por su parte se hundió un poco más en la clasificación tras perder como local ante el Caldas por 0-1. Son colistas con nueve puntos, a diez del primer equipo fuera de descenso directo.

