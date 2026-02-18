El Inversia vence al Silva (10-5) y se coloca en el coliderato
El Inversia Seguros A Estrada venció por 10-5 al Silva en un partido aplazado en su día por el temporal. Lo hicieron con goles de Mella (3), Japo (3), Martín (2), Pedro y Luis en un partido en el que terminaron imponiendo su calidad. Ahora comparten liderato con el Nauga Coruña, a quien reciben el próximo sábado.
