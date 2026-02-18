El Estradense, al asalto de los puestos de play-off

Céltiga y Estradense retoman hoy a partir de las 19.30 horas en el Salvador Otero el partido que tuvo que ser aplazado en su día por culpa de las malas condiciones climatológicas y el estado del terreno de juego. Este encuentro tuvo que pararse en torno al minuto 15 con el empate sin goles en el marcador. A partir de ese minuto se jugará un encuentro muy importante para ambos equipos. Tanto es así que el vencedor ya sabe que escalará posiciones en la tabla para terminar durmiendo en puestos de play-off de ascenso.

«Es un partido muy importante dentro de una semana clave», apuntó el entrenador rojillo, Manuel González «Manuti». «Sabemos que lo más importante es conseguir puntuar en A Illa. Ganar nos daría un impulso importante en la pelea por meterse en la fase pero perder nos mandaría al vagón de cola de un grupo muy grande de equipos que pelean por el mismo objetivo. Con esa igualdad, todo es importante, hasta el average particular y general», añadió.

Manuti considera que su equipo ha recuperado moral y confianza en los últimos partidos, una vez dejada atrás su mala racha de resultados. «Salvo el Compos, todos estamos teniendo momentos buenos o malos. Nosotros ya pasamos el nuestro. El problema en estos casos es la autopresión que se ponen los jugadores, que hace que en ocasiones juguemos intranquilos, como pasó en el final del partido contra el Silva».

Noticias relacionadas

Para este partido los rojillos recuperan a Padín una vez cumplido su partido de sanción. La única baja confirmada es la del lesionado Ángel. Los juveniles Marcos y César, habituales en los entrenamientos del primer equipo, entran en la convocatoria.