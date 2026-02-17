El Lalín afianza su liderato tras 18 jornadas sin perder

Los adjetivos se quedan cortos para definir la temporada que está realizando el Club Deportivo Lalín. Tras la disputa de las cuatro primeras jornadas, los rojinegros marchaban en la decimotercera posición de la clasifición tras un tibio comienzo de liga –una victoria, un empate y dos derrotas con solo un gol a favor– y tras caer en el campo del Órdenes. Era el 28 de septiembre. Desde aquel día hasta hoy, el equipo dirigido por Dani Méndez no ha vuelto a perder un partido de liga.

La racha del equipo del Manuel Anxo Cortizo llega hasta los 18 encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Es decir, han dado una vuelta completa a la clasificación sin perder. Pero además, sus números son igual de espectaculares, con 34 goles anotados en 18 jornadas por solo 10 encajados. Esa gran racha de resultados permitió al equipo alcanzar primeramente su objetivo de estar en puestos de play-off, pero no frenaron ahí. Dieron caza a un Negreira distanciado en la clasificación y que marchaba a ritmo de trasatlántico y lo sobrepasaron en un igualado cara a cara jugado en el Cortizo que les dejó el gol average particular a su favor.

Tras 22 jornadas, los rojinegros sacan ahora cuatro puntos al Negreira, y once al tercer clasificado, el San Tirso. Han jugado ya sus dos partidos contra rivales directos como Órdenes, Sofán, Miño o el propio Negreira, por lo que cuentan con un calendario propicio a partir de aquí.

Noticias relacionadas

Con doce jornadas todavía por delante, los de Dani Méndez tendrán que ganarse el ascenso aunque lo harán desde una gran posición y después de dar un impresionante golpe sobre la mesa.