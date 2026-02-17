El Keltoi acaba cuarto por equipos en el Campeonato Gallego Senior

El Club Keltoi de Vila de Cruces firmó una destacada actuación en el Campeonato Gallego Senior, logrando la cuarta posición por clubes y sumando tres títulos, un subcampeonato y un bronce. Joel Castro destacó llevándose la victoria en su categoría tanto en libre olímpica como en grecorromana. Nerea Pampín también se llevó el oro. Corluis Eduardo García acabó como subcampeón, mientras que Luis Mario Timaure se colgó un bronce.