Fútbol
El Estradense depende de sí mismo para meterse en play-off
Redacción
El Estradense ha comenzado a dar síntomas de mejoría. Tres victorias y dos empates en las últimas seis jornadas han permitido al equipo de Manuti volver a acercarse a los puestos de play-off en los que se movieron en el primer tramo de la temporada y de los que cayeron tras una racha de seis partidos consecutivos sin ganar.
La victoria del pasado sábado ante el Silva y los tropiezos de varios rivales directos han terminado de consolidar a los rojilos, que ahora mismo dependen de sí mismos para ascender hasta la quinta plaza. Lo harán si mañana vencen en el campo del Céltiga en el partido aplazado en su día por el temporada. Será un duelo clave para el Estradense contra un rival directo, que tendrá su continuidad el próximo domingo, cuando reciben al Gran Peña en una nueva reválida.
«Estos partidos van a marcar el futuro del club. Nos dirán si podemos estar para pelear por las cinco primeras posiciones o no. Debemos estar bien y hacer puntos porque son duelos directos», manifestó Manuti, quien destacó la necesidad de estar unidos y disfrutar de este final de liga.
