Buen papel del Shaolín en el Gallego

El Club Shaolín de A Estrada disputó el Campeonato Gallego de Lucha Olímpica de base, logrando cuatro medallas. Noa Lopez acabó campeona en U13, al igual que Nerea Calviño. Nastia Datsenko se llevó la medalla de plata y Álex Fernández fue bronce en U17.

