El deporte gana todo el protagonismo en la Romaría Vikinga

Catoira concentrará el domingo 26 de julio las actividades deportivas de la LXV Romaría Vikinga. El ajedrez y la bicicleta de montaña centrarán el programa con dos citas ya consolidadas: el torneo Viking Rise y la Ruta Vikinga BTT.

La tercera edición del certamen de ajedrez, organizada con el Club Fontecarmoa en la Casa Consistorial, aspira a superar los más de 130 participantes del pasado año. Como novedad, habrá una food truck durante la pausa para comer.

La Ruta Vikinga BTT, impulsada junto al Club Ciclista Torres de Oeste, recorrerá distintos lugares emblemáticos de Catoira. Todos los inscritos recibirán una camiseta conmemorativa y el Concello colaborará en la entrega de trofeos.

Noticias relacionadas

El concejal de Cultura, Raúl Gómez, destaca que ambas propuestas permiten «conocer Catoira de otra forma» y enriquecen la oferta festiva. Los horarios y las inscripciones se anunciarán próximamente. «El ajedrez y la BTT ya forman parte de la identidad de la Romaría Vikinga», concluye.