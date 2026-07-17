Ajedrez y BTT
El deporte gana todo el protagonismo en la Romaría Vikinga
Las dos pruebas consolidadas se celebrarán el domingo 26 de julio dentro de la programación festiva
Catoira concentrará el domingo 26 de julio las actividades deportivas de la LXV Romaría Vikinga. El ajedrez y la bicicleta de montaña centrarán el programa con dos citas ya consolidadas: el torneo Viking Rise y la Ruta Vikinga BTT.
La tercera edición del certamen de ajedrez, organizada con el Club Fontecarmoa en la Casa Consistorial, aspira a superar los más de 130 participantes del pasado año. Como novedad, habrá una food truck durante la pausa para comer.
La Ruta Vikinga BTT, impulsada junto al Club Ciclista Torres de Oeste, recorrerá distintos lugares emblemáticos de Catoira. Todos los inscritos recibirán una camiseta conmemorativa y el Concello colaborará en la entrega de trofeos.
El concejal de Cultura, Raúl Gómez, destaca que ambas propuestas permiten «conocer Catoira de otra forma» y enriquecen la oferta festiva. Los horarios y las inscripciones se anunciarán próximamente. «El ajedrez y la BTT ya forman parte de la identidad de la Romaría Vikinga», concluye.
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
- La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
- Trescientos pacientes del Chuvi reciben los primeros fármacos específicos para combatir las migrañas
- Gran espacio para aparcar, pero todavía sin limpiar
- «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
- La Asociación de Veciños de Tirán se posiciona contra la residencia de mayores de Moaña en O Carrachal
- María Corina Machado, de boda en Vigo