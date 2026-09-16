Juventud para afrontar el bonito reto de Honor B

El próximo día 26, Os Ingleses debutará en el nuevo formato de competición en la Honor B, una categoría exigente en la que los vilagarcianos parten con dos objetivos, por un lado crecer en cada encuentro como equipo y, por el otro, ir mejorando la estructura de club en apartados como el logístico y el económico.

Los vilagarcianos tendrán en su grupo de competición a otros cinco equipos: El Salvador DHB, Kaleido Universidade de Vigo, Real Oviedo Rugby Club, CRAT A Coruña y Rugby Xixón. El técnico de la entidad, David Lema, contará este año con un equipo que destaca pro su juventud. En la plantilla de este año ya no estarán nombres míticos como Gambita o Iguana, por lo que se ha apostado por subir a varios jóvenes del juvenil, como es el caso de Mateo y Sergio, o incorporar a chavales formados en la cantera vilagarciana que llevaban un tiempo fuera, como son Emilio y Ramón, que llegan desde el Mareantes de Pontevedra. Junto a ellos se han incorporado tres jugadores de Ferrol o un jugador que llegó a ser internacional con la selección georgiana. La mayor parte de las licencias con las que contará el club serán M20 y M23, edades que garantizan una continuidad del proyecto en el futuro.

En total, la plantilla estará forma da por 34 jugadores que son menos de los que tenía el equipo el pasado año pero que se espera que sean mucho más efectivos por el nivel con el que cuentan.

Entre las cuestiones que más está trabajando el técnico a dos semanas del inicio de la competición se encuentran el apartado físico y los aspectos defensivos. Lema es conscientes de que una de las claves esta temporada va a ser hacer frente al ritmo físico que impondrán los otros equipos, algo a lo que «tendremos que adaptarnos lo antes posible». De hecho, desde inicio de julio están contando con la colaboración de un preparador que «nos está ayudando mucho en ese aspecto».

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En lo que respecta a los aspectos defensivos, Lema reconoce que «lo hemos cambiado y estamos trabajando en adaptarnos, pero era algo que queríamos hacer porque el rugby camina hacia ese lugar». A partir de esta semana, el equipo comenzará a trabajar aspectos de cara al primer encuentro de liga, que será la visita al Real Oviedo, uno de los rivales más duros de la categoría. n