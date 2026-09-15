Castiñeiras, único arousano en los Olympics Hopes

La ciudad eslovaca de Bratislava acoge desde mañana la celebración de los Olympic Hopes de piragüismo, una cita internacional en la que se pueden descubrir a los mejores palistas del mundo en edad cadete. Entre los representantes españoles habrá un único arousano, el canoísta del As Torres Romaría Vikinga Pablo Castiñeiras, que viene destacando a nivel estatal con varios campeonatos de España a sus espaldas.

Castiñeiras participará en cuatro pruebas diferentes. La primera será este jueves a las 10.24 horas, cuando comience a remar en la distancia olímpica del C-1 1.000. Después de esta vendrán el C-1 500 y el C-1 5.000 de la categoría sub-15, a las que habrá que sumar el C-4 500 que engloba a jóvenes entre los 15 y los 17 años y donde Castiñeiras compartirá barco con David Davila, Adrián Martín y Daniel Rodríguez.

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Los Olympic Hopes son la penúltima prueba internacional para la flota arousana, ya que todavía está pendiente la celebración del Mundial de Maratón, que se disputará en el mes de octubre en tierras argentinas. Hasta allí se desplazarán los incombustibles Tono Campos y Diego Romero, que tratarán de hacerse con los títulos del C-1 y el C-2, así como su compañera del Breogán Tania Álvarez, que volverá a competir en el K-1 y en el K-2, en compañía de Tania Fernández. La escuadra arousana se completará con la presencia del canoísta catoirense del As Torres Romaría Vikimnga Kevin Longo en el C-1 sub-23.