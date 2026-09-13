Tarde de regalos en A Lomba

A Lomba acogía de nuevo un partido de Segunda Federación, y la parroquia arlequinada acudió al campo con la ilusión propia de un momento esperado durante tanto tiempo. Las buenas sensaciones ofrecidas por el equipo tanto en la pretemporada como en el estreno liguero ante el Amorebieta, a domicilio, ayudaban a azuzar las ganas de fútbol en Vilagarcía. Pero hay tardes en que si algo puede salir mal, saldrá mal.

El Arosa perdió sin paliativos contra el Gernika, condenado por un rosario de errores defensivos que los vascos aprovecharon casi con pleno de aciertos. Y aunque los locales lo intentaron en varias fases del partido, aún cuando ya estaba muy cuesta arriba, el Gernika demostró ser un equipo más rocoso, mejor posicionado sobre el campo y con una pizca extra de intensidad y rapidez que permitía a sus jugadores llevarse casi todos los duelos individuales.

El primer gol del partido, cuando muchos espectadores todavía estaban acomodándose en sus asientos, fue un buen resumen de lo que vendría más tarde. Un balón del Gernika a la frontal del área, mal despejado por la zaga arosista, termina en un tiro al palo izquierdo de Chema y el rebote acaba en las botas de Jon Ortiz, que solo tiene que empujar la pelota al fondo de la red ante la mirada estupefacta del equipo y la parroquia locales.

Los de Gonza Fernández no se amedrentaron, y acabaron teniendo el balón, pero sin ser capaces tampoco de crear demasiado peligro. Así, con dominio local, pero pocas ocasiones, se llegó a la pausa de hidratación, a la media hora del partido.

Y, de nuevo en juego, cuando el Arosa trataba, una vez más, de empatar el partido, el Gernika asestó un duro golpe a los locales con el segundo gol de la tarde. De nuevo, Jon Ortiz batió a Chema, tras rematar a placer un centro desde la izquierda lanzado tras una vertiginosa carrera.

La historia del partido quizás hubiese cambiado diez minutos después, cuando una buena combinación entre líneas de Hugo García con Maceira permitió a este último quedarse frente a frente al meta Oier. Pero era evidente que no era la tarde del Arosa, y el guardamallas vasco logró despejar el balón a córner, cuando en A Lomba ya tomaban aire para cantar gol.

Tras el paso por vestuarios, Gonza hizo un doble cambio, metiendo a Samu Santos y a Hugo Torres por Hugo García y Pacheco. Una vez más, el Arosa salió dispuesto a llevar la iniciativa, y a los tres minutos de la reanudación, Gabri Palmás culminaba una gran acción individual plantándose solo ante Oier. El meta vasco, una vez más, supo cerrar los huecos y despejó a córner.

Apenas unos segundos más tarde, Oier volvería a salvar a los suyos con una magnífica estirada, para repeler un tiro envenenado desde fuera del área de Hugo Torres que cualquier otra tarde hubiese sido gol. Menos la de este domingo.

Pero la ilusión ante este buen arranque se desvanecería enseguida, porque apenas un par de minutos después, Chema perdió un balón con los pies en el área, y de nuevo Jon Ortiz se quedó solo con la portería toda para él. El tercer regalo de la tarde significaba el 0-3, y la misión arosista de arrancar por lo menos un punto se convertía en un Everest.

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Aún hubo algunos destellos de fútbol, y los locales estuvieron a punto de recortar distancias en el 65 con un remate de cabeza que se marchó pegado al larguero de Oier. Hasta que en el 69, Arberas transformó el 0-4 después de un saque de esquina que la zaga arlequinada no acertó a despejar. Los 20 minutos restantes sobraron. El próximo fin de semana toca viaje a Vizcaya para medirse al Basconia, que lleva tres puntos.