David De la Fuente y Eva Piñel dominan con claridad la Carrera Popular de Meaño

David De la Fuente y Eva Piñel fueron los vencedores de la «XL Carreira Popular Concello de Meaño», dominando con autoridad las modalidades masculina y femenina. El salmantino, afincado en Marín y enrolado en el Playas de Castellón, renovaba así el título del pasado año, parando en esta edición el crono en 18:37 segundos, 29 segundos menos que en 2025, lejos del 18:18 del mítico récord de santiagués Jesús de La Fuente (año 2000).

Ya desde los trescientos primeros metros, David de la Fuente integraba un cuarteto que tomaba la iniciativa y que, a las primeras de cambio, parecía llamado a pelear la victoria. Fue a la altura de Bube, metidos ya en segundo kilómetro y zona llana, cuando el resto se fueron descolgando del ritmo del salmantino, que entró en Paradela ya con holgada ventaja, de unos 150 metros. A partir de ahí, viéndose dominador, reguló en el resto del circuito, subiendo la dura cuesta de Pereiras con comodidad y presentándose en meta con una ventaja de 51 segundos sobre Hugo García (Atletismo Portugalete), que fue plata, y Gustavo Santiago (Pinarium), que clasificó tercero con un tiempo de 29:33.

En meta, David García reconocía que por la tarde iba a correr «una milla en Valdeorras, y el plan aquí en Meaño era tirar desde el principio, soltar a los rivales cuanto antes y pensar en regular y cuidarme físicamente para pensar en la siguiente prueba».

En féminas, el triunfo de la guardesa Eva Piñel (C.D. Delikia), resultó más cómoda aún. Mandó en solitario, y en meta registró un tiempo de 22:34, casi tres minutos menos que la segunda clasificada, Tamara García (C.D. Biosbardo) con 25:30, y clasificando tercera María Casal (28:21). Eva Piñel se sentía satisfecha: «Vengo de una lesión –afirmaba-, mi pareja me animó a rodar en Meaño, y cuando llegué vi que figuraban inscritas Sabela Castelo (la ganadora del pasado año) y Sara Castillo, llamadas a ser las grandes rivales, pero que al final no concurrieron, lo que dejó todo más sencillo».

La llegada del vencedor de la Carreira Popular de Meaño. / Iñaki Abella Dieguez

La 40 edición de la Carreira Popular meañesa partía con 700 inscritos, si bien una parte no participó. Por categorías, los primeros clasificados fueron: en prebenjamín masculino (1.070 metros), ganador, Aras García, seguido de Nicolás Piñeiro y Enzo Pombo; y en féminas, Valerie Torre, Maia Cordal y Gala Villalba.

En el circuito medio (1.600 m.), los mejores benjamines fueron Nico Camino, Luca Ramos y Lois Vieites; así como Alba Martínez, Lidia Jiménez y Sara Camino. En alevines, Teo Baúlo, Álex Navia y Raúl Cores; junto a Enia Rodríguez, Carla Caneda y Carmela Torre. En infantiles, Hugo Cordal, Bruno Doce y Lucas Martínez coparon los primeros puestos, siendo la única atleta Clara Sabarís.

Ya en el circuito largo (6,3 kms), en categoría cadete, triunfo para Martín Otero (repetía victoria de 2025), seguido de Diego Daporta y José Carlos Caneda; y, en féminas, Paula Álvarez, Raquel Rial y Nerea Abal.

En sénior, por este orden, pódium para Mario Santos, Roberto Trigo y Carlos González; además de Marina Cuevas, Alba Pazos y Alba Sánchez. En veteranos A, Francisco Javier Ascancio, Alberto Riveiro y Xacobe Fontán; y Marina Alonso, Irene Martínez y Paula Rosales. En venteranos B, el meañés Andrés Sueiro, Rubén Rodríguez y Elías Domínguez; y María Galego, Laura López y Silvia González. Y en veteranos C, José Suárez, Mario Balsa y Ernesto Buceta; y Josefa Trabazo, Lola Niño y Lupe Vilar.

En la modalidad reservada a meañeses, victoria para Andrés Sueiro, seguido de Roberto Trigo y Óscar Fandiño; mientras que María Casal, Alba García y Andrea Barreiro fueron las mujeres más rápidas.

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La novedad en las clasificaciones de este año, sobre lo histórico en Meaño, es que los ganadores de los premios absolutos se quedaban fuera de los premios por categorías, de ahí que los ganadores absolutos no aparezcan registrados en pódium de categorías.