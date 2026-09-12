Baloncesto
El Obradoiro apaliza al Berlín por el tercer puesto del EncestaRías
Los compostelanos se quitan el mal sabor de boca tras la errática semifinal ante Valencia
El Obradoiro conquistó finalmente el tercer puesto en el torneo EncestaRías, celebrado los dos últimos días en Pontevedra. Los compostelanos se enfrentaron en el partido de consolación contra el Alba Berlín, campeón de la liga alemana, y lograron una victoria incontestable, por 105-86.
En la víspera, el único equipo gallego del torneo había perdido de forma clara contra el Valencia, dejando además una imagen bastante pobre. Sin embargo, contra el Alba Berlín, el equipo entrenado por Epi se redimió con un baloncesto de muchos quilates.
El Obradoiro cimentó su victoria en una actuación coral, pero destacaron jugadores como el pívot Joel Soriano, el alero Yunio Barrueta o el escolta Alex Barcello. También cuajaron buenas actuaciones Leo Meindl y se produjo la esperada reaparición del base norteamericano Brandon Childress, al que la parroquia obradoirista había añorado tanto en la Copa Galicia como en el partido contra el Valencia.
La final del torneo la jugaban el Valencia, actual campeón de la liga española, y el Baskonia, que una temporada más está llamado a pelear por los primeros puestos. Cientos de personas, muchas de ellas procedentes de O Salnés, presenciaron los dos partidos.
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