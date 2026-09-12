El Boiro se lleva el derbi arousano en el Salvador Otero

El Céltiga-Boiro disputado este sábado en el Salvador Otero tenía todo el aroma de las grandes citas. No podía ser de otro modo, al tratarse de un derbi entre equipos de la ría de Arousa y, a mayores, llamados a moverse por la zona alta de la clasificación.

Pero el duelo se decantó del lado coruñés, con una victoria incontestable por dos goles a cero, que empezó a cimentarse en el tramo final de la primera parte, con el gol de Aarón Martínez, y que Gonzalo Landeira se encargó de remachar poco después del regreso de los vestuarios con el 0-2.

El encuentro empezó muy igualado, con el Céltiga transicionando bien hacia la portería defendida por Rey, pero sin ser capaces de obtener premio.

Sin embargo, el guion cambiaría de golpe a diez minutos para el descanso, cuando una cesión a Táboas desde la defensa se queda corta, y caza la pelota Aarón Martínez, que logra batir al portero isleño en el mano a mano.

El Céltiga acusó el gol, y se perdió sobre el césped durante el tiempo restante de la primera mitad. Los boirenses estaban siendo mejores, llevándose prácticamente todos los duelos individuales, mientras que los futbolistas del Céltiga se mostraban imprecisos en el pase.

Segunda parte

Ya en los vestuarios, Luis Carro diseñó una serie de cambios en la estructura del equipo, pero la posible reacción se vería frenada pronto, porque a los seis minutos Landeira transformaría el 0-2, en una jugada que empezó por banda, y que acabó en el área local después de que los rojiblancos perdiesen dos duelos individuales. Carro trató de ir a por el partido añadiendo pólvora al ataque, y en efecto el equipo isleño tuvo algunas ocasiones para acercarse en el marcador, sobre todo en el último cuarto de hora de juego, si bien también los visitantes pudieron hacer daño a la contra.

Sin restar méritos al Boiro, equipo que recibió los elogios de Luis Carro, el preparador isleño cree que fue un mal partido de los suyos, marcado por las imprecisiones y la falta de contundencia en las acciones defensivas.

De este modo, el Céltiga no empieza la temporada con las mejores sensaciones, ya que la derrota ante el Boiro se suma al empate en el campo del Silva.

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El partido fue pitado por Sergio Castro García, que solo sacó una cartulina amarilla, al local Iglesias. La semana próxima, el Céltiga visita al campo del Villalbés, mientras que el Boiro se desplazará al campo del Silva.