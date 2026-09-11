«Queremos estar entre los nueve mejores y entrar en play off»

Martín Fernández Carballo (Vilagarcía, 2001) afronta su tercera temporada en el COB Ourense, equipo de Primera FEB y uno de los históricos del baloncesto gallego. Criado en las categorías inferiores del Liceo, primero, y más tarde del CLB, completaría su formación en el Obradoiro, llegando a entrenar una temporada con el equipo de ACB. Se curtió como jugador en la Segunda FEB (antigua LEB Plata) en Villarrobledo, Ponferrada y Albacete. En este último equipo, su buen hacer le llevó a ganar el título de MVP nacional, y le abrió las puertas de la actual Primera FEB. En Ourense, no ha dejado de crecer año tras año: la pasada temporada completó magníficos partidos contra Obradoiro o Estudiantes, dos de los gallos de la categoría, y el pasado sábado se fue a los 20 puntos en la semifinal de la Copa Galicia contra el Leyma.

¿Qué objetivos se marca a nivel personal para esta temporada?

No me marco un objetivo de estar en un sitio u otro, pero sí es cierto que cada año trato de hacerlo mejor que el año anterior. Creo que todo llega con trabajo y obviamente quiero mejorar la temporada pasada colectivamente con el COB. Y si eso conlleva también mejorar mi temporada individual y tener más impacto en la liga, pues mejor.

¿Y dónde quiere estar el COB la próxima temporada? El sábado pasado casi le ganan al Coruña, que al final se llevó la Copa Galicia.

Nosotros siempre nos ponemos objetivos ambiciosos. Por presupuesto no estamos entre los clubes que tienen que estar sí o sí en play-off, pero nosotros queremos estar ahí, quedar entre los nueve primeros y entrar en play-off. Sabemos que la liga es fuerte, que hay varios equipos que dieron un salto de calidad, pero nosotros también lo dimos, en calidad y en presupuesto. Obviamente, el primer objetivo es salvarnos bien, y a partir de ahí creo que hay que intentar estar entre los nueve mejores.

A los jugadores españoles les cuesta mucho hacerse un hueco en los equipos de las dos grandes ligas, ACB y Primera FEB. ¿Habría que aumentar los cuatro cupos de formación actuales?

Para mí, sí. Cada vez se está haciendo mejor y los equipos apuestan más por el talento español, pero creo que aún así estaría bien aumentar los cupos. En las primeras ligas de Portugal, por ejemplo, trabajan con seis cupos portugueses. Y en Francia hay ligas donde llegan a los ocho jugadores franceses obligatorios. Y hay que tener en cuenta que en España no todos los cupos tienen por qué ser españoles, porque lo que se mira es que sean jugadores formados en cantera. Yo creo que sí se debería aumentar un poco, quizás a cinco cupos.

El baloncesto es un deporte cada vez más rápido, más físico. ¿Esta forma de jugar ha venido para quedarse?

Creo que sí. Cada vez más equipos juegan a muchas posesiones, y el juego es más rápido y más dinámico. Y es un tipo de juego atractivo, que le gusta a la gente.

Este verano se ha estrenado como formador en su propio campus de baloncesto, en Vilagarcía. ¿Qué le ha parecido la experiencia?

Increíble, fue una experiencia increíble, y los comentarios de los padres fueron todos muy buenos. Lo hice con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, llevaba desde septiembre del año pasado dándole vueltas a la idea. Y ahora tengo muchísimas ganas de empezar a pensar en la segunda edición.

¿Qué le diría a un chaval al que le gusta el baloncesto y tiene la ilusión de seguir jugando de mayor?

Lo primero de todo, al final, es tener mucha ilusión y dedicarle mucho trabajo. Y también es muy importante saber escuchar. Saber escuchar los consejos y las críticas constructivas de la gente que te aprecia, de tu entrenador, de tu familia, porque es gente que quiere que mejores. Y también es importante trabajar en verano. El verano es una época muy buena para hacer ese tipo de trabajo invisible que después te ayudará a mejorar.

¿Se ve como entrenador de aquí a 15 o 20 años?

De momento diría que no, pero no sé que va a pasar. Desde luego, me gusta muchísimo el mundo del baloncesto, pero quizás en estos momentos me atraigan más otras facetas del baloncesto distintas. Me gustó mucho la experiencia de este verano de poder enseñar conceptos, aspectos de técnica individual. El campo de los entrenamientos individualizados específicos sí me atrae mucho.