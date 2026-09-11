El Arosa aspira a convertir A Lomba en un fortín

Tras el ilusionante arranque de su andadura en Segunda RFEF, con un empate (2-2) ante el Amorebieta que bien pudo haberse evitado, ya que fue un tanto en el descuento el que le impidió sumar los tres puntos, el Arosa debuta ante su afición este domingo, a las cinco de la tarde. Y es de esperar que lo haga con nueva indumentaria, toda vez que lucir la equipación del año pasado con el escudo de Tercera en el terreno de juego de Urritxe le costó una sanción.

Será el Gernika el primer encargado de poner a prueba la fortaleza de los de Gonza Fernández en su feudo, donde, precisamente, el técnico quiere poner las bases de los éxitos que espera obtener en el presente curso.

Queremos recuperar la sensación de que en A Lomba somos fuertes, y aunque el rival tenga momentos buenos, queremos dejar claro desde el principio vamos a ser importantes en la categoría al lado de nuestra afición Gonza Fernández — Entrenador del Arosa

Sabe que se enfrenta a «un equipo con muy buenos jugadores» y que además «lleva mucho tiempo en la categoría y compite muy bien», lo cual siempre puede suponer un hándicap para los clubes recién llegados que se enfrentan a este tipo de escuadras y aún necesitan adaptarse al nuevo nivel.

Pero Gonza y los suyos quieren aferrarse a la lección que aprendieron en el primer choque ligero para jugar de tú a tú al Guernika, y a la hora de conseguirlo será crucial «que nos hagamos fuertes en casa y consigamos que nuestros rivales se sientan lo más incómodos posible», reflexiona el míster.

Chema, el portero del Arosa, durante uno de los entrenamientos de la semana. / FdV

Así, apostando por convertir al Municipal de A Lomba en un fortín, el entrenador confía en presentar sobre el verde «un equipo competitivo, capaz de hacer las cosas muy bien y marcar diferencias en los pequeños detalles; un equipo que disfrute y haga disfrutar en casa contando cada quince días con el apoyo de nuestra gente».

A su juicio, «si logramos ser un equipo competitivo y la afición está a nuestro lado», el Arosa puede enfrentarse con garantías a cualquiera, siempre buscando la posesión del balón como arma mediante la que «controlar al rival».

No vamos a tener miedo a ningún equipo porque tenemos la suficiente personalidad para asumir que podemos ganar a cualquiera, y de hecho vamos a salir a ganar todos los partidos, desde el convencimiento de que somos un grupo fuerte Chema — Portero del Arosa

Dicho de otro modo, «queremos recuperar la sensación de que en A Lomba somos fuertes, y aunque el rival tenga momentos buenos, queremos dejar claro desde el principio vamos a ser importantes en la categoría al lado de nuestra afición».

Así, con optimismo y convicción, pero también siendo consciente de que «aún quedan muchas cosas por mejorar a nivel táctico», afronta Gonza el duelo dominical, para el que «hemos estado entrenando muy bien y con muchas ganas».

El entrenador destaca la importante preparación realizada esta semana. / FdV

De este modo quiere dejar atrás lo sucedido el domingo pasado y ver el vaso medio lleno, «pues si bien que te empaten en el 92 no es agradable, también es cierto que fue un partido del que podemos sacar conclusiones positivas y tener muy presente en todo momento que hay que mantener la concentración durante todo el partido, pues encajar un gol en el descuento de la primera mitad y otro en el de la segunda nos demuestra que no hay que dar nada por hecho hasta que pita el árbitro».

Esa convicción, ilusión y optimismo que se desprenden de las palabras del entrenador parecen haber contagiado a la plantilla, pues tras lo sucedido en Amorebieta y un viaje de vuelta doloroso, los jugadores están con ganas de resarcirse ante su afición y demostrar su valía.

Así lo destaca Chema cuando lamenta el gol del empate en el 93, «después de 90 minutos pelando como animales», y cuando demuestra que también quiere ver el vaso medio lleno y aprovechar la experiencia adquirida en el arranque liguero para sumar los tres primeros puntos de casa este domingo.

El portero está convencido de que «aunque en la primera jornada hicimos muchas cosas bien, tenemos aún mucho margen de mejora», de ahí que el objetivo ahora sea «trasladar al campo en los próximos partidos todo lo que podemos dar», aun siendo sabedores de que «habrá momentos en los que no podamos ser protagonistas con el balón». Cuando eso suceda «pelearemos para tenerlo, siendo tan agresivos en defensa como lo fuimos el año pasado e incluso mejorando todo lo que hicimos bien».

En resumen, que «no vamos a tener miedo a ningún equipo porque tenemos la suficiente personalidad para asumir que podemos ganar a cualquiera, y de hecho vamos a salir a ganar todos los partidos, desde el convencimiento de que somos un grupo fuerte», sentencia Chema.