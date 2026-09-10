Fútbol/2ªRFEF
La RFEF sanciona al Arosa por lucir la camiseta del pasado año
El equipo mantenía el parche de la Tercera División, algo que prohíbe la normativa
El juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido castigar al Arosa con una multa por saltar al terreno de juego de Urritxe con la camiseta del pasado año, una infracción que recogió en el acta el colegiado del encuentro. El motivo de la sanción se fundamente en que en las camisetas que utilizaban los jugadores arlequinados todavía era apreciable el parche de la Terecera Federación, categoría en la que militaban el pasado año.
La resolución del juez se fundamenta en el artículo 28 de las Normas Reguladoras y Bases de Competición de Segunda Federación, artículo que regula la uniformidad y que señala que «e deberá portar, con carácter obligatorio, en la manga derecha de la camiseta el parche con el anagrama identificativo de la RFEF o de la competición de Segunda Federación que se establezca, sin alteración alguna, y sin que puedan portar ningún otro parche, logotipo o emblema identificativo de otras asociaciones o entidades o cualquiera otro no autorizado por la RFEF».
El Arosa tendrá que hacer frente a esta sanción económica y utilizar las nuevas equipaciones en el próximo duelo, que será este domingo en A Lomba, a partir de las 17.00 horas, ante el Gernika. El equipo de Gonza Fernández ya cuenta con un punto en su casillero después del buen encuentro disputado ante el Amorebieta.
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