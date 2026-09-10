Más de 600 atletas recorrerán las calles de Meaño el domingo

Se disputa el domingo la XL Carreira Popular Concello de Meaño para la que, según confirma el sello deportiket que es la que asume el operativo, han formalizado inscripción unos 650 atletas. La novedad en este 40 aniversario es que, por primera vez, la Popular de Meaño anticipa su inicio a 10.00 de la mañana, en detrimento de las 11:00 que había sido su horario histórico. Ya el pasado año se había celebrado a las 10.30 y en este, ahora, se anticipa a las 10.00 con el objeto de no pisar el pasacalles que el gobierno local realizará con la banda Unión Musical de Meaño a las 12.45 para recorrer la Rúa Desiderio Dovalo y acudir a la mima solemne de la patrona.

El domingo, primero se disputará a las 10.00 de la mañana la carrera da las categorías inferiores. Acabada está, tocará a las 10.30 la de las modalidades superiores (de juveniles para arriba), sobre el ya consabido circuito de 6,3 kilómetros. En juego, en cuanto a los premios, 300 euros y el peso en botellas Rías Baixas de la firma Paco&Lola para el primer hombre y la primera mujer en entrar en meta; 200 euros y fin de semana para dos personas en el hotel Quinta de San Amaro para los segundos; y 100 euros y cesta de productos gallegos para los terceros que aportará Supermercado Lage.

La otra novedad del pasado año -y que ha venido para quedarse-, es la celebración de dos carreras. Una para categorías base, con salida para las 10.00. Una vez acabada la anterior, se celebrará otra para el resto de modalidades, con salida a las 10.30 horas, todo ello sobre los circuitos consabidos de años anteriores. Todos los participantes que lleguen a meta serán agasajados además con camiseta que anunciará ya la carrera de 2027, y los niños, amén de la prenda, recibirán en meta una medalla conmemorativa. A mayores, en todas las categorías, recibirán trofeos los tres primeros clasificados de cada una, amén de los tres primeros clasificados del municipio tanto en modalidad masculina como femenina.

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Tras la carrera oficial, al filo de las 1..30 se disputará prueba de chupetes (no competitiva), que completará un recorrido simbólico de apenas 60 metros. También protagonismo en este carrera para la modalidad de andantes, que tomarán su salida a las 10.30 con el resto de atletas.