Baloncesto
El Celta saca sus galones en Vilagarcía
Las celestes superaron con claridad a un Cortegada que tuvo en Cris Loureiro a su mejor jugadora
Los dos equipos están todavía en construcción
Todavía son equipos en construcción, todavía faltan muchos automatismos y corregir errores, pero tanto Cortegada como Celta mostraron en Fontecarmoa aquello que quieren ser durante la temporada: dinámicos e intensos. A pesar de la diferencia de categoría, los dos equipos trataron de aplicar los conceptos defensivos y ofensivos en los que han estado trabajando en este inicio de pretemporada y que serán claves durante la temporada. En el caso del celta, el ritmo en sus acciones, la intensidad defensiva o el acierto de su juego interior, mientras el Cortegada sacaba a relucir su dinamismo aunque acabó sucumbiendo ante su rival por un contundente 56-96.
La diferencia de categoría también permitió al Celta ofrecer más alternativas durante el duelo, desde elvjuego interior que proporcionan Gakdeng (20 puntos), Ronsek (17) o Vizmanos (16), con las exteriores Samsom, Salinas o Gea. En lo que respecta al Cortegada, la veterana Cris Loureiro sigue siendo la gran referente (17 puntos) en un equipo muy joven, con tan solo dos jugadoras por encima de los 23 años. La que no pudo participar es la pívot americana Sarah Brans que todavía no se ha incorporado.
El primer cuarto fue el más igualado. El celta entró bien en el partido pero se encontró con un Cortegada muy dinámico e intenso, con Tesson y Loureiro como directoras de operaciones. La defensa que plantearon las vilagarcianas se le atragantó un tanto a las visitantes de inicio, aunque acabarían encontrando las brechas necesarias.
La diferencia de categoría comenzó a notarse en cuanto se movieron los banquillos para realizar probaturas, con el celta escapándose en el marcador y con Cortegada menos eficiente en lo defensivo y atrancado en ataque, salvo cuando el balón llegaba al territorio de Cris Loureiro (11-26).
El segundo cuarto fue de claro dominio visitante, con Vizmanos castigando la zona constantemente y con un Cortegada al q le costaba mucho frenar al rival, cometiendo errores de manera constante en la toma de decisiones (24-42).
Tras el descanso, el cansancio comenzó a hacer mella en las vilagarcianas, que vieron como el Celta se alejaba en el marcador con Gakdeng y Ronsiek imperiales, la primera bajo el tablero y la segunda arrastrando a sus pares fuera de la zona para castigar con tiros desde media distancia (44-68).
El último cuarto resultó un paseo para las visitantes ante un rival muy cansado al que todavía le quedan más de tres semanas para iniciar su campaña. Los errores en el pase fueron aprovechados por Gea para cerrar la abultada victoria de las viguesas, dejando clara la diferencia de cagtegoría que existe entre ambos equipos (56-96).
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