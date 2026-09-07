Gabri Palmás: «Aquí todos somos importantes»

El Arosa regresó este fin de semana a la 2ª RFEF tras cuatro años de ausencia en un partido en el que estuvo a tan solo unos segundos de sumar los tres puntos pero lo impidió un tanto rival en el último instante, dejando un sabor agridulce en la plantilla. Uno de los nombres propios del encuentro fue el delantero arlequinado Gabri Palmás, que regresaba a la 2ª RFEF después de varias temporadas sin pisarla. Palmás inició la campaña tal y como acabó la anterior, marcando. El fue el autor del segundo tanto de un duelo en el que «creo que competimos muy bien pero se nos escaparon los tres puntos pese a que tuvimos varias opciones para que eso no ocurriese», explica.

El jugador arlequinado insiste en que el encuentro mostró todo lo que es esta categoría en los que «todos los partidos se van a decidir por escaso margen, por pequeños detalles, por eso no nos va a afectar, sabemos que los encuentros van a ser todos competidos y que tenemos que seguir trabajando para sumar los tres puntos».

Una de las cuestiones que destaca el goleador arlequinado es que el Arosa cuenta «con una plantilla muy larga, en el que se ha mantenido una estructura importante del año pasado y la llegada de jugadores que han subido el nivel, por eso vamos a ser todos importantes y todos debemos estar metidos para cuando nos necesite el míster, sea como titulares o a través de los cambios que se puedan hacer durante el partido».

A nivel particular, el jugador se muestra contento con su gol pero «lo estaría más si nos hubiésemos hecho con los tres puntos». En ese aspecto Palmás insiste en que «como delantero quiero meter el máximo número de goles posible, pero no me centro en mis cifras individuales ya que mi objetivo es trabajar para el equipo porque todos tenemos claro que lo importante es el bien colectivo».

El delantero arlequinado vive su segunda temporada en el Arosa, pero su nombre ya forma parte de la historia arlequinada al anotar el tanto que cerró el ascenso directo a la 2ª RFEF. Palmás también cuenta con experiencia en la categoría , forjada en el Compostela (cuando todavía era la 2ª B), en el Ourense CF y en el Ejea, donde llegó a luchar por el play off de ascenso a 1ª RFEF y fue la última parada antes de llegar al conjunto arlequinado. Con el anotado este fin de semana, el delantero de Cangas suma ya un total de 16 tantos en la categoría

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Próximo duelo

El equipo arlequinado ya trabaja pensando en el próximo encuentro que se disputara en A Lomba, un duelo que se lleva mucho tiempo esperando en Vilagarcía. El encuentro será contra otro equipo vasco, aunque sobre el papel, con menos potencial que el Amorebieta, el Gernika. Los vascos llegan al encuentro después de sumar un punto tras igualar, también a 2 goles, con el Bergantiños. El principal peligro de los vascos será el delantero Jon Ortiz, que anotó los dos tantos del Gernika durante el encuentro con los coruñeses.