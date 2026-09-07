Piragüismo
Dominio de la cantera arousana en aguas de O Grove
As Torres y O Muíño ocupan los primeros puestos del Campeonato Galego de K2 y C2
La cantera arousana del piragüismo continúa dando alegrías a sus clubs. La última fue este fin de semana en aguas de O Grove, donde se disputó el Campeonato Galego de K-2 y C-2 para las categorías alevines, benjamines y prebenjamines. La prueba contó con una participación de 340 deportistas pertenecientes a treinta clubes de toda Galicia. El ganador de la prueba fue el equipo de As Torres Romaría Vikinga de Catoira, que aventajó tan solo en diez puntos al Club Náutico O Muíño de Ribadumia. El podio fue completado por el Fluvial de Lugo.
El club de As Torres también recibió el XL Trofeo Concello do Grove de Piragüismo y, como club con más puntos en las categorías femeninas, sumó el VII Trofeo Festas de San Martiño.
Los clubes de la comarca también destacaron durante toda la temporada en las pruebas de base enmarcadas dentro de la Liga Provincial «O noso club» 2026. En esas pruebas destacaron el Náutico de Pontecesures y los dos clubes que ocuparon los primeros puestos de la competición del pasado fin de semana.
La cantera de la comarca también va a cobrar protagonismo entre el 17 y el 20 de septiembre.
En esas jornadas se disputan en Bratislava los Olympic Hopes donde Arousa estará representada por el catoirense Pablo Castiñeiras Castro, del As Torres Romaría Vikinga. El catoirense representará al equipo español en cuatro pruebas diferentes: C-1 500, C-1 1.000,el C-1 5.000 y el C-4 500, donde compartirá barco con David Davila (Club de Mar ría de Aldán) Daniel Rodríguez (Kayak Tudense) y Adrián Martín (Aranjuez).
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