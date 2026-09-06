Atletismo
Santos y Mengual se llevan el triunfo en la Carreirón 10k
La prueba mostró su lado más solidario al colaborar con la Fundación Andrea
La Carreirón 10k, organizada por la Fundación Deportiva Municipal de A Illa, volvió a mostrar su éxito, tanto por su número de participantes como por su lado solidario, con una estrecha colaboración con la Fundación Andrea.
El título de este año no fue muy lejos de A Illa, ya que el vencedor fue el vilanovés Mario Santos, que completó la prueba con un tiempo de 35:11, treinta segundos menos que el segundo clasificado, el meañés Andrés Sueiro , mientras el cambadés Maxi Oubiña completaba el podio de la carrera. El primer isleño en cruzar la línea de llegada, situada en la calle Valle-Inclán, fue Gonzalo Fernández, que completó el recorrido con un tiempo de 36:44.
En el cuadro femenino, la vencedora absoluta fue la veterana Rafaela Mengual, que completó los 10 kilómetros de la prueba con un tiempo de 44:13.
El podio se cerraría con la viguesa Marta Calvo (45:19) y con la isleña Miriam Maceira (47:58). La prueba trancurrió sin ningún tipo ded incidencia, con una parte inicial bastante llana y sencilla y con un tramo final, en las inmediaciones de Area da Secada, bastante exigente y que se le atragantó a más de uno de los 206 participantes, eso sí, todos los corredores pudieron disfrutar del magnífico paisaje que ofrece la mayor parte del recorrido. Además de la carrera sénior también hubo otras categorías base con distancias adecuadas a sus edades.
Este año, la Carreirón 10k tenía un importante contenido solidario, al colaborar en la recaudación de fondos con la Fundación Andrea.
El acto solidario, en el que la Fundación contó con el respaldo de la Asociación de Mexilloeiros de A Illa, se desarrolló en dos ámbitos diferentes. Por un lado, se dono un euro al colectivo por cada uno de los 347 participantes, mientras que por el otro, se celebró el «Mexillón Solidario» en la plaza del Museo de la Conserva, donde se pudo degustar unas buenas raciones de mejillones cuyas raciones se vendieron a tres euros, destinándose la totalidad de la recaudación a la Fundación Andrea.
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