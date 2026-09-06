Inicio de buenas sensaciones en Urritxe

Un tanto en el descuento impidió al Arosa sumar su primera victoria en el regreso a la 2ª RFEF, pero que no puede ocultar el enorme trabajo realizado por los pupilos de Gonza en un encuentro en el que mostraron tramos de buen fútbol y tuvieron contra las cuerdas a todo un Amorebieta que, hace no mucho tiempo, formaba parte del fútbol profesional. Los arlequinados consiguieron adelantarse en el encuentro hasta en dos ocasiones, siendo muy incisivos por banda, creando muchos problemas a los locales y dejando muy buenas sensaciones, ya que, durante muchos minutos, estuvo más cerca el tercer tanto visitante que la igualada, pero cuando ya se saboreaban los tres puntos, un infortunio impidió que acabasen en Vilagarcía

El inicio del encuentro tuvo color local en Urritxe, con un Amorebieta tratando de cercar la meta de Chema, especialmente con las incorporaciones de Hernaiz y, sobre todo, gracias a la capacidad del veterano Érik Morán en la medular. El equipo de Gonza sufría, especialmente en las bandas, y tuvo que modificar su dibujo para pasar a jugar con línea de cinco. La variante defensiva, paradójicamente, sirvió para que los arlequinados diesen un paso adelante y comenzasen a acercarse con peligro por las inmediaciones de la meta defendida por Murgoitio, especialmente a través de saques de esquina.

Fue en la segunda jugada de uno de ellos cuando el balón le llegó a Torrado. El lateral vilanovés centró al corazón del área donde Iñaki Martínez remató mal, pero el balón le cayó a Maceira para que se sacase un disparo imposible para el meta local. El tanto afianzó a los arlequinados y cerca estuvieron de ampliar la ventaja por mediación de Gabri Palmás. Sin embargo, antes de que se decretase el final de la primera parte, Aguirre se llevó por delante a Remeseiro y al balón, abrió a banda para que Muguruza centrase al corazón del área pequeña para que Josep Díaz, que ya había avisado unos minutos antes, la enviase al fondo de las mallas llegando desde la banda contraria.

El regreso de vestuarios afianzó la confianza del Arosa y el equipo se mostró ambicioso. Apenas habían transcurrido unos minutos cuando los arlequinados tomaron claramente el mando y comenzaron a generar ocasiones. Los cambios ayudaron a mejorar el equipo en la parcela ofensiva y el premio no tardó en llegar. Corría el minuto 69 cuando Lucas Castro habilitó a Gabri Palmás para que se hiciese un hueco en el interior del área y soltase un disparo que Murgoitio no acertó a interceptar.

Lejos de refugiarse cerca del área de Chema, el equipo arlequinado se lanzó a buscar un tercer tanto que pudiese cerrar el partido y garantizar los primeros tres puntos de la temporada. Presionando en campo contrario, tuvo dos ocasiones muy claras, pero ni Lucas Castro ni rivera acertaron.

El escenario cambió en los últimos minutos, con un Amorebieta que se lanzó a por la igualada y que la encontraría en una jugada muy cruel para Chema, el meta arlequinado. Una pérdida en banda izquierda en la salida de balón de los visitantes, permitió a Reka sacarse un centro chut abajo que Chema acertó a desviar, pero con tan mala fortuna que el balón se acabó colando en la portería del Arosa. Era el minuto 92 y el tanto sentó como un jarro de agua fría y espoleó a los locales que gozarían de una ocasión clara en la que Chema se sacaría la espina de lo ocurrido en el tanto de la igualada. Fue en el minuto 95, cuando el meta metió una buena mano en un disparo de falta directa.

La próxima semana, A Lomba volverá a vivir un encuentro de 2ª RFEF, ya que los arlequinados recibirán la visita del Gernika.

Gonza, técnico del Arosa: «Nos queda una sensación agridulce»

Gonza Fernández, técnico del Arosa, reconocía al término del encuentro que «nos vamos con una sensación un poco agridulce porque tuvimos los tres puntos en la mano, no solo por el resultado, sino por las buenas sensaciones que ofrecimos durante la segunda mitad, con opciones para matar el partido, pero no lo hicimos y nos empatan en el descuento».

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De todas formas, Fernández prefiere quedarse con la parte positiva que deja el encuentro y es que «llegamos aquí, en un debut en la categoría y con un equipo que va a estar arriba e hicimos un partido muy serio y muy competitivo, estuvimos por delante y creo que esto hay que valorarlo y es el camino que tenemos que seguir». Insiste Fernández en que el encuentro «no era sencillo, por el calor, por el debut y por muchas variables que hay que valorar; en cuanto a la parte negativa, esa es que sabemos que los errores nos penalizan y eso fue un poco lo que pasó, así que tenemos mucho aprendizaje de este partido».