El fútbol alza el telón y regresa a los campos de juego de O Salnés

Casi tres meses después de finalizar la campaña pasada, el fútbol regresa este fin de semana a los terrenos de juego de la comarca de O Salnés, con especial atención al regreso del Arosa a la 2ª RFEF tras un ascenso histórico de la mano de Gonza. Los arlequinados no son los únicos que retoman la actividad competitiva, ya que también se suma el Céltiga, que militará en la Tercera División, además de los equipos que jugarán en Preferente.

El Arosa se encuentra ya en la localidad de Amorebieta donde, a partir de las 12.00 horas de este domingo, comenzará el encuentro contra el equipo local en el campo de Urritxe. Los arlequinados se enfrentarán contra un equipo que ha llegado a militar en el fútbol profesional no hace mucho tiempo, jugando una temporada en la 2ª División. El pasado año, el equipo vasco estaba ubicado en el Grupo II y luchó por colarse en los puestos de play off de ascenso, algo que no consiguió, finalizando en la sexta posición, a siete puntos de ese objetivo. Este año volverá a partir con el mismo objetivo, pero ha realizado una importante remodelación en todo el equipo, comenzado por el propio banquillo, donde ha asumido el mando Jon Castrillo. Con él han llegado al equipo varios jugadores procedentes de los equipos de formación de la Real Sociedad, como es el caso de Xalbat o Ibai Cabo. Gonza ya reconocía este viernes que se espera un Amorebieta capacitado para utilizar varios registros, capaz de recurrir al juego directo para aprovechar a sus puntas y de recurrir a la movilidad y al dominio del balón gracias al buen pie de varios de sus mediocentros.

Otro de los equipos que tendrá horario de mañana, pero una categoría más abajo, es el Céltiga. Los isleños, tras lograr mantenerse el pasado año en la Tercera División, continuando bajo la responsabilidad de Luis Carro. Los rojiblancos saltarán a un campo complicado por sus pequeñas dimensiones como es el de A Grela, donde se encontrarán a un equipo que ha mantenido la base del pasado año pero que ha incorporado jugadores importantes, especialmente del Atlético Arteixo, como es el caso de Agulló, Fer Gordo o David Rojo, además de nombres contrastados en la Tercera División como David Buyo o el incombustible Jorge Cano.

En la regional Preferente, serán tres los representantes de O Salnés en el Grupo Sur: Cambados, Villalonga y CD Ribadumia. Los primeros, el Cambados regresa a la Preferente tras un año en Tercera División, donde luchó por salvarse durante toda la campaña. Superado el caso Arenteiro, el equipo amarillo debutará mañana en Burgáns a las 18.00 horas. Lo hará recibiendo al Atlántida Matamá, un recién ascendido a la categoría que tiene a André González como entrenador, que ha mantenido el grueso de la estructura.

El Ribadumia, que regresa a Preferente después de dos temporadas en 1ª Autonómica, debuta a la misma hora en el campo del Barbadás, otro de los descendidos de la Tercera División que este año tendrá a Luis Vilachá como técnico, que ha sometido a una profunda remodelación a la plantilla.

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Por último, el Villalonga iniciará la campaña en el campo de San Pedro ante uno de los rivales más complicados de la categoría, el Valladares. El encuentro comenzará alas 19.00 horas y los celestes se enfrentarán a un equipo que mantiene gran parte de la base del pasado año, que estará bajo la supervisión de José Carlos Italiani.