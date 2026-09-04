Tenis/WTA
Rybakina cercena el camino de Bouzas la tercera ronda del US Open
La vilagarciana consiguió igualar el encuentro en el segundo set tras un «break», pero la kazaja acabó llevándose el partido
La kazaja Elena Rybakina eliminó este jueves a la tenista vilagarciana Jessica Bouzas en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos por 6-2 y 6-4, en poco más de una hora de partido, en el que la arousana trató siempre de contrarrestar, con poco éxito, la calidad de su rival.
Rybakina, número 2 del mundo, solo necesitó 68 minutos y cuatro «breaks» (dos por set) para deshacerse de Bouzas, número 105 de la WTA.
La arousana fue a remolque todo el partido, disputado en las pistas de Flushing Meadows, pero consiguió igualar el encuentro en el segundo set con un «break» en el tramo final, pero Rybakina no se dejó sorprender y se lo devolvió al resto para sellar la clasificación a la siguiente eliminatoria.
En Nueva York, la kazaja busca asaltar el uno del mundo, algo que conseguirá si alcanza las semifinales, con independencia de lo que haga la actual líder del ranking, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que lleva 98 semanas en lo más alto.
La salida de Bouzas llegó en la misma noche en la que fue eliminada Paula Badosa, hecho que deja a Cristina Bucsa como única representante española en la tercera ronda del torneo neoyorkino. n
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