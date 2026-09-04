El Náutico O Muíño exhibe su músculo internacional

Siete medallas internacionales. Esa es la cosecha que de 2026 que este viernes ha celebrado el Náutico O Muíño de Ribadumia en su sede de Cabanelas con los cuatro canoístas del club que han cerrado un año espectacular en resultados.

Los cuatro palistas destacados esta temporada fueron Adrián Sieiro, Campeón de la II Copa del Mundo de Brandemburgo en el C-2 500;Manuel Fontán, subcampeón de Europa en el C-2 500 y en la III Copa del Mundo de Montreal así como un bronce en el Campeonato del Mundo de Poznan en el C-4 500; Carlos Picón, bronce en el Campeonato del Mundo Universitario de Szeged en el C-4 500; y la juvenil Silvia Gago, bronce en el Campeonato del Mundo júnior y sub-23 de Halifax en el C-4 500 y bronce en el Campeonato de Europa Júnior en el C-2 500 metros disputado en Szeged.

Un momento de la recepción a los cuatro medallistas internacionales del Náutico O Muíño de Ribadumia / Iñaki Abella

Las medallas se quedaron en siete pero pudieron ser algunas más si la fortuna les hubiese sonreído en alguna prueba más ya que se rozaron varios podios más.

De hecho, cerca de sumar se quedaron el propio AdriánSieiro en el C-2 500 del Campeonato del Mundo de Poznan, donde finalizó cuarto; y la quinta palista internacional del O Muíño de Ribadumia, Lara Remigio, que finalizó en la quinta plaza del C-2 200 del Campeonato de Europa sub-23 disputado en la localidad húngara de Szeged.

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Fontán, Picón, Gago y Sieiro junto a José Manuel Vázquez en el acto de este viernes en Cabanelas. / Iñaki Abella

Los cuatro palistas fueron recibidos por los integrantes de las categorías base del club y por las autoridades locales, como el alcalde de Ribadumia, David Castro. Todos ellos también se atrevieron a subirse a un Seat Propiedad de José Manuel Vázquez «Ruso», el presidente del club, y lucir todas las medallas en el espejo retrovisor del vehículo.