El Arosa levanta el telón de una temporada ilusionante

El sueño de alcanzar la 2ª RFEF se materializará para el Arosa este domingo, a las 12.00 horas, en el campo municipal de Urritxe, donde se va a enfrentar a un equipo que, no hace mucho tiempo, se encontraba en el fútbol profesional en la 2ª División, el Amorebieta. La ilusión con la que viaja el Aros ala ilustraba este viernes en la rueda de Prensa Gonza Fernández, el técnico de los arlequinados, que ensalzaba el trabajo del grupo durante toda la pretemporada y la necesidad de asumir cuanto antes la dureza de la competición para lograr el gran objetivo con el que se parte, la permanencia.

El técnico vilagarciano no podrá contar con los lesionados Xandre, Édgard y Lombao, a los que pueden unirse las bajas también de Mateo y Mario, que son seria duda para el encuentro. Así, viajará con una veintena de jugadores para el primer partido de esta temporada. El técnico del Arosa reconoce que el primer encuentro, sobre todo en una categoría nueva, siempre conlleva una serie de dificultades a la hora de prepararlo. «No cuentas con referencias del rival; es cierto que hemos visto sus partidos de pretemporada, pero en ellos ha ces probaturas de jugadores y esquemas por lo que no suelen aportar mucha información», explica. Entiende entonces que «lo que debemos hacer es fijarnos más a nivel individual que en el colectivo, somos conscientes de que el equipo cuenta con jugadores para manejar varios registros, desde jugar directo, aprovechando sus delanteros más grandes para descargar, hasta buscar un juego más elaborado a través de sus centrocampistas de buen pie, también cambian estructuras, las dimensiones del campo, ..., es la primera jornada y son pocas las referencias, por eso lo que debemos hacer es adaptarse a lo que nos encontremos en el partido».

Si discernir lo que puede hacer el rival es complicado, lo que tiene muy claro Gonza es lo que va a hacer su equipo. «Somos conscientes de que va a haber que manejar varios registros en el partido», explica, antes de incidir en el hecho de que «en esta categoría somos un equipo nuevo, que acaba de llegar, o que hacíamos el año pasado, ser un equipo dominador, va a ser más complicado, por eso tenemos que trabajar en manejar varios registros a lo largo de un partido».

En ese aspecto, el técnico loa a sus jugadores por la implicación mostrada durante la pretemporada y «durante esta semana», insistiendo en que una de las grandes fortalezas que tiene el Arosa es el grupo. «Todos estos jugadores forman un grupo espectacular de trabajo y la convivencia que vamos a tener en los viajes que va a tener que realizar el equipo, como el de Amorebieta, va a conseguir unirnos más».

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Los arlequinados parten hoy hacia la localidad vasca, donde harán noche antes del encuentro, que se disputará sobre las 12.00 horas. Hasta la localidad vasca también viajarán varios aficionados arlequinados para apoyar al equipo en su anhelado regreso a la categoría cuatro años después. n