Ajedrez
El Xadrez Fontecarmoa regresa con tres medallas de Celanova
Los vilagarcianos serán anfitriones en el Memorial Adolfo Pedrido, el 26 de septiembre
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Vilagarcía
El Club Xadrez Fontecarmoa ha vuelto con tres medallas del primer torneo Vila de Celanova, celebrado en esta localidad arousana. Los metales los obtuvieron Asier Cores López, que ganó el oro en la categoría de promesas; Aldara Cores Lois, que fue quinta en la clasificación general y bronce en infantiles; y Álvaro Freijeiro Montero, que ganó igualmente el bronce en benjamines.
El próximo evento al que acudirá el Fontecarmoa será el Open Internacional de Rianxo, que se celebra el sábado 5. Como locales, los vilagarcianos competirán a finales de mes, el 26, en la trigesimosegunda edición del Memorial Internacional Adolfo Pedrido.
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