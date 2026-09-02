El Arosa anuncia la incorporación de Lucas Castro, en calidad de cedido y procedente del Deportivo

El Arosa cerró el mercado de fichajes con la incorporación de Lucas Castro (Cambados, 2007), que el canterano regresa a Vilagarcía de Arousa procedente del juvenil del Deportivo de A Coruña.

El propio Deportivo informó anoche de que los futbolistas Lucas Castro, Pablo Cortés, Luisao y Héctor Areosa no continuarían en el Fabril la temporada 2026-2027, dando a conocer que Lucas Castro jugará como cedido en el Arosa de Segunda Federación, mientras Héctor Areosa lo hará, también como cedido, en el CD Extremadura de Primera Federación.

El centrocampista cambadés vuelve a casa con unas credenciales que hablan por sí solas, después de haber anotado 25 goles con el equipo juvenil de la ciudad herculina, lo cual demuestra que es «un jugador con llegada al área», destacan en el conjunto arlequinado.

El jugador, que se incorpora de inmediato a los entrenamientos del primer equipo, sostiene que cuando le propusieron volver al Arosa no lo pensó dos veces, sintiéndose especialmente motivado por esta «vuelta a casa».

Pedro Mina

También considera que «tener un gran grupo en el vestuario y tener claro qué queremos conseguir juntos» será clave para «cumplir los objetivos en una categoría y un grupo muy complicados».

«Su evolución es tremenda. Siempre ha tenido un idilio con el gol, pese a que pudiese jugar como mediocentro en la base. Entra muy buen desde atrás, también hace la situación de segundo punta y tiene un gran acierto», apuntaba en su momento Pedro Carregal, que había sido entrenador de Castro cuando era cadete.

Lucas llegó siendo benjamín al equipo arousano tras «un torneo en Ribadumia» en el que lo vieron y se enamoraron de su fútbol. No tardó en convertirse en un jugador destacable que «no dejó de progresar y llamar la atención».

Desde pequeño, Lucas ha tenido una relación muy cercana con el gol, aunque en el Arosa partía desde la medular, a veces siendo más un organizador que el tipo de centrocampista que se vio en el Deportivo, de mayor ruptura y corte desde el interior derecho.

Los de Gonza Fernández, que afronta su segundo curso consecutivo al frente del equipo arousano, iniciaron la pretemporada a finales de julio y ahora se disponen a afrontar el primer choque liguero.

El Arosa SC debuta el domingo en la Segunda Federación (Grupo 1) enfrentándose a domicilio a la SD Amorebieta, mientras que su estreno ante la afición en A Lomba tendrá lugar el día 13, frente al SD Gernika Club.