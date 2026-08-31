El Náutico Pontecesures arrasa en casa y refuerza su liderato

El Club Náutico Pontecesures dio un golpe de autoridad en la Liga Provincial de Pontevedra O Noso Club 2026 al imponerse con claridad en la sexta regata de la competición, celebrada en aguas del río Ulla. El equipo anfitrión aprovechó el factor campo para firmar una contundente victoria que le permite afianzar su posición al frente de la clasificación general.

Con esta contundente actuación ante su público, el Náutico Pontecesures refuerza su candidatura al título a falta de la última prueba puntuable, que se celebrará en O Grove el próximo sábado, con la disputa del Campeonato Gallego de K2 para las categorías alevín, benjamín y prebenjamín. Por error, la Federación Galega de Piragüismo había informado de que la prueba definitiva era la pontecesurña, pero la cita meca del próximo finde es también puntuable.

La llevada a cabo en el Ulla reunió a 471 deportistas inscritos de 21 clubes de la provincia, en una jornada marcada por la elevada participación y el protagonismo de las categorías de base.

El Náutico Pontecesures terminó al frente de la clasificación por equipos con 15.007 puntos, más del doble de los obtenidos por el segundo clasificado, As Torres-Romería Vikinga, que alcanzó los 6.276 puntos. El Club Cofradía de Pescadores Portonovo completó el podio con 6.077.

MARTA CLAVERO

La clasificación por equipos se completó con O Muíño de Ribadumia, cuarto con 4.701 puntos, y la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, quinta con 4.583.

La competición arrancó con las categorías prebenjamines. En K1 masculino, Enzo Boullosa, del Piragüismo Vilaboa, se llevó la victoria con un tiempo de 10:10,36, por delante de Leo Dasilva, del Ría de Aldán-Gandón SA, y Mark Cabaleiro, del CMDC Breogán do Grove. En la categoría femenina se impuso la local Antía Mosteiro, del Náutico Pontecesures, con 10:48,45, acompañada en el podio por Nuria Pérez, del Illa de Arousa, y su compañera de club Xiana Fabeiro.

En Benjamín A masculino, Roberto Ballinas, del Verducido-Pontillón, volvió a demostrar su dominio con un registro de 8:20,77. Josué Reguera, del Piragüismo Vilaboa, fue segundo y Mateo Saborido, del Kayak Tudense, tercero. En féminas, la victoria correspondió a Gala Rodríguez, del Portonovo, con 8:01,57, seguida de Daniela Pacheco, de As Torres-Romería Vikinga, y Lía Jamardo, del Náutico Pontecesures.

Arousa presume de la mejor cantera en piragüismo / Noé Parga

El K1 Benjamín B masculino tuvo como vencedor a Roi Torres, del Mar de O Grove, con 9:15,70. Leo González, del Cambados, fue segundo y Brais Besada, del Portonovo, tercero. En mujeres ganó Lara Gómez, del Cambados, con 9:11,68, por delante de Mariña Freijeiro, del Náutico de Cobres, y Valentina Castro, de O Muíño de Ribadumia.

Entre los alevines, Carmen Pérez, de O Muíño de Ribadumia, se impuso en el K1 B femenino con 8:45,62. Paula Rey, de As Torres-Romería Vikinga, fue segunda y Gabriela Cortegoso, del Piragüismo Vilaboa, tercera. En la prueba masculina ganó Diego Miguéns, de As Torres-Romería Vikinga, con 7:58,81, seguido por Iago Vaz, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, y Diego Casal, del Verducido-Pontillón.

En Alevín A K1 femenino, el triunfo fue para la palista local Andrea López, del Náutico Pontecesures, con 7:41,44. Carla Recamán, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, fue segunda y Noa Besada, del Portonovo, tercera. En hombres se impuso Gabriel Fuentes, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, con 7:45,50, por delante de Nefertem Lojo, del Illa de Arousa, y Adrián Pérez, también de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra.

La canoa Alevín A volvió a dejar patente la fortaleza del club anfitrión. Aaron Mosteiro, del Náutico Pontecesures, fue el único clasificado en C1 masculino y completó los 1.500 metros en 11:05,10. En mujeres, Sara Cascallar, también del Náutico Pontecesures, ganó con 9:55,83, seguida por su compañera Daniela Borrazás y por Lía Iglesias, de O Muíño de Ribadumia.

Una jornada con la cantera de palistas de la Escuela de Piragüismo Cidade de Pontevedra / Gustavo Santos

Las categorías infantiles afrontaron un recorrido de 3.000 metros. En K1 Infantil A femenino, la victoria fue para Lía Míguez, del Piragüismo Vilaboa, con 14:07,74, por delante de Lucía Piña, del Kayak Tudense, y Julia Vieites, del Náutico Pontecesures. En Infantil B femenino se impuso la local Ángela Fernández, con 14:49,00, seguida de Ana Trigo, del Cambados, e Inés Villaverde, del Náutico Pontecesures.

En K1 infantil B masculino, Enzo Rodríguez, del Portonovo, fue primero con 13:28,40, mientras que Lucas Pacheco, de As Torres-Romería Vikinga, y Roi Sacarrera, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, completaron el podio. En Infantil A, Noel Piñeiro, también del Portonovo, logró la victoria con 13:14,64, aventajando en apenas 1,62 segundos a Samuel Diogo, del Olívico. Gonzalo Carrera, del Kayak Vigo, fue tercero.

La canoa infantil también dejó varios podios para el club anfitrión. En C1 Infantil A masculino ganó Roi Reboiras, de As Torres-Romería Vikinga, con 16:21,09, seguido por Raúl Fariña, del Náutico Pontecesures, y Sergio Touriño, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra. En Infantil B se impuso Izan Santos, del Náutico Pontecesures, con 16:27,65, por delante de Carlos Pérez, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, y Antony Bandín, del club local.

En las pruebas femeninas de canoa, Sabela Turnes, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, ganó el C1 Infantil A con 18:27,03. Carolina Varela, del Náutico Pontecesures, fue segunda y Emma Daporta, de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, tercera.

El dominio del Náutico Pontecesures fue absoluto en el C1 infantil B femenino, donde sus palistas coparon las tres plazas del podio. Marcela Seco se llevó la victoria con 18:24,37, seguida por Narah Cancela y Brenda Cabrera.