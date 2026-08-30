«A Meca», «Pingüino Uno», «Daikiri», «Siradella» y «Petrilla Cactus Digital» se imponen en O Grove

El viento y las orcas acompañaron al IV Trofeo Ignacio Montenegro para embarcaciones tradicionales, clásicos-veteranos y cruceros ORC, una cita organizada por el Club Náutico San Vicente do Mar que volvió a consolidarse en el calendario náutico de O Grove con la participación de 32 embarcaciones.

La prueba, promovida por la familia Montenegro en recuerdo de Ignacio Montenegro, quien fuera presidente de la entidad, mantuvo así el nivel de participación alcanzado ya en la pasada edición, cuando también se superó la treintena de barcos inscritos.

La jornada terminó con la noticia del ataque de una orca a uno de los veleros, cuando ya todo había terminado y la nave se dirigía a Baiona, viéndose obligada a buscar refugio en Cambados.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, decir que se celebró con unas condiciones de viento favorables para la competición. De componente sur-sudoeste, se mantuvo con una intensidad media de entre 17 y 19 nudos, acompañado de un mar con bastante fondo, aunque en unas condiciones consideradas aceptables para el desarrollo de las pruebas.

La entrega del premio a "A Meca". / FdV

La flota de embarcaciones tradicionales tomó la salida a las 13.35 horas para completar un recorrido de 6,55 millas por las proximidades de Pedras Negras, la ensenada de A Lanzada y Punta Faxilda. Por su parte, los cruceros de las categorías ORC y Clásicos-Veteranos afrontaron un trazado más largo, de 14,11 millas, que llevó a las embarcaciones a circunvalar las islas de Ons y Onza por estribor, después de pasar inicialmente por el faro de Picamillo, antes de regresar a Pedras Negras por el sector occidental de las islas.

La competición concluyó a media tarde con la entrega de premios en las instalaciones del Club Náutico San Vicente do Mar, en un acto que congregó a los patrocinadores y colaboradores de la prueba, familiares y numerosos amigos de Ignacio Montenegro, además de representantes de la entidad náutica anfitriona.

O Grove y Galicia homenajean a Ignacio Montenegro con una calle en su honor / Muñiz

En la categoría de Embarcaciones Tradicionales, la victoria fue para la dorna xeiteira «A Meca», de José Manuel Parada, representante del Club Náutico San Vicente do Mar. El segundo puesto correspondió a «Irmandiña», de Antonio Grandío, también del club organizador, que terminó a 1 minuto y 42 segundos del vencedor.

En Clásicos-Veteranos 1, el triunfo fue para «Daikiri», un IMX 40 patroneado por Jorge Álvarez, del Real Club Náutico de Sanxenxo. «Osiris Vento», una Catalina 38 de David Pérez, fue segundo, a 6 minutos y 37 segundos, mientras que «Golfiño», un Jeanneau Sunrise 35 de Francisco Mourelos, del Club Náutico Portonovo, completó el podio a 9 minutos y 53 segundos.

La salida de la regata. / FdV

La categoría Clásicos-Veteranos 2, en la que únicamente finalizaron dos embarcaciones, tuvo como ganador a «Pingüino Uno», un Austral Class de Carlos Romero, del Club Marítimo Canido. El segundo puesto fue para «Kalliope», un Nielsen 39 de Fabián Garrido, que concluyó a 9 minutos y 45 segundos.

Entre los Cruceros ORC 1, el primer puesto correspondió a «Siradella», un IMX 40 de César Álvarez, del Club Náutico San Vicente do Mar. «Maracaná», un Dufour 34 de Carlos García, del Real Club de Mar Aguete, fue segundo a 2 minutos y 29 segundos, mientras que «Youkounkoun III», un First 36.7 de Adolfo Castro, del Club Náutico Portonovo, ocupó la tercera posición, a 12 minutos y 35 segundos.

Finalmente, en Cruceros ORC 2, la victoria fue para «Petrilla Cactus Digital», un J80 de Jaime Barreiro, del Club Náutico Portonovo. El segundo puesto fue para «Camping Ría de Arousa», un RO 330 de José Manuel Pombar, del Club Náutico Arousa Norte, que terminó a solo nueve segundos del vencedor. El podio lo completó «Tuspi II», un RO 300 de Óscar Rodríguez, del Real Club Náutico Portosín, a 11 minutos y 10 segundos.