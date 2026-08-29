A Illa de Arousa premia a sus campeones y homenajea a sus principales referentes

La XVIII Festa do Deporte de A Illa de Arousa puso el broche final a una semana dedicada a la actividad física, la competición y, sobre todo, al reconocimiento del trabajo que desarrollan durante todo el año los deportistas, clubes, familias, entrenadores, voluntarios y entidades de la localidad.

Lo hizo con una ruta en bicicleta que, como sucedió a lo largo de la semana con actividades como el ajedrez, gimnasia, baloncesto, piragüismo y dornas se vieron un tanto deslucidas por el mal tiempo.

El ajedrez, la gimnasia rítmica y el baloncesto tuvieron que cambiar de ubicación, mientras que la actividad de piragüismo fue trasladada de día y las dornas no pudieron salir al mar en la jornada inicialmente prevista. La organización destacó que, pese a estos inconvenientes, el programa pudo desarrollarse gracias a la capacidad de adaptación de clubes y participantes.

El Club de Ajedrez de la Asociación Cultural y Deportiva Dorna fue la actividad con mayor participación después de la marcha ciclista, con 104 inscritos. La gimnasia rítmica contó con 50, el Céltiga con 31, el Club Baloncesto Dorna con 61, el Club de Piragüismo Illa de Arousa con 35, la Escuela de Navegación Tradicional Dorna con 47 y la marcha ciclista organizada por la Fundación Deportiva Municipal con 110 anotados, aunque por la lluvia solo tomaron la salida unos 60.

Pero esa inestabilidad meteorológica no iba a impedir que, desde las nueve de la tarde-noche, se celebrara la tradicional gala del deporte local, en esta ocasión con medio millar de invitados en representación de las diferentes actividades deportivas en las que fueron protagonistas Gabriel Suárez Pereira, Xoel Otero Nogueira y José Ricardo Dios Patón, «Harry».

La gala también permitió reconocer los resultados obtenidos durante la temporada. El equipo prebenjamín del Céltiga fue distinguido después de proclamarse campeón de Liga en la Segunda Futgal Prebenjamín F8, grupo C. El conjunto está integrado por 17 jugadores y su entrenador, José Ángel Doeste Dios.

Participantes en la fiesta de la bicicleta celebrada en A Illa. / Noé Parga

El CB Dorna premini femenino de tercera división recibió otro de los reconocimientos tras proclamarse subcampeón de Liga de la delegación Arousa y conseguir la clasificación para disputar la Liga Gallega, entre los 16 mejores equipos de Galicia. El equipo está formado por 13 jugadoras y dirigido por Nicolás Padín Casáis.

También fue distinguido el infantil femenino del CB Dorna, subcampeón de la Segunda División Zonal de la delegación Arousa tanto en los campeonatos de invierno como en los de primavera. El conjunto está formado por diez jugadoras y cuenta con Alejandro Chaves Pérez y Alba Chaves Pérez como entrenadores.

El Club de Piragüismo Illa de Arousa recibió un reconocimiento colectivo para todas sus categorías de base, como reconocimiento al trabajo de cantera desarrollado durante la temporada. Carlos Canabal fue el encargado de subir al escenario en representación de los jóvenes palistas.

El quinto reconocimiento correspondió a Noa Bouzas Capa, del Club de Gimnasia Rítmica Arousa, distinguida como gimnasta destacada después de proclamarse campeona provincial y subcampeona gallega.

Gabriel Suárez

Uno de los momentos más emotivos de la Festa do Deporte iba a ser el protagonizado por Gabriel Suárez Pereira, homenajeado como ejemplo de superación. Su historia está ligada al piragüismo y a su regreso a este deporte después de afrontar problemas de salud y las consecuencias de una meningitis.

El Céltiga vuelve a 3ª RFEF / Iñaki Abella

Su vuelta tuvo que realizarse de forma progresiva, adaptando la embarcación, facilitando su incorporación a la piragua y ajustando el entrenamiento a sus necesidades. Pero aquella recuperación terminó convirtiéndose también en una trayectoria deportiva competitiva.

Durante esta temporada participó en diferentes competiciones gallegas de sprint, paracanoe y kayak de mar y subió al podio en las cinco pruebas destacadas durante la gala, logrando cinco segundos puestos. Fue segundo en la I Copa Gallega de Sprint Olímpico, en paracanoe V1 500 metros; volvió a ser segundo en la II Copa Gallega, en V1 200 metros; consiguió otra segunda posición en el Campeonato Gallego de 5.000 metros, en paracanoe V1 3.000, y fue segundo en los 10.000 metros de kayak de mar disputados en Rianxo. En julio cerró la temporada con otro subcampeonato en el Campeonato Gallego de Sprint, en paracanoe V1 200 metros.

Sin embargo, la Fundación quiso dejar claro que el verdadero valor de su historia no está únicamente en las medallas. «El verdadero triunfo de Gabriel no está en una medalla», se destacó durante el homenaje, sino en haber vuelto a subirse a una piragua, regresar al mar y afrontar cada entrenamiento como un nuevo reto.

Su caso sirvió además para reivindicar un deporte más inclusivo, con clubes y entidades capaces de adaptar sus actividades y ofrecer oportunidades a las personas con discapacidad. «Una discapacidad no debería ser una barrera para practicar deporte», se subrayó durante el acto.

Xoel Otero, diez años después

La segunda gran historia de la gala era la de Xoel Otero Nogueira, reconocido diez años después de su primera aparición en la Festa do Deporte como joven promesa.

El 27 de agosto de 2016, cuando tenía solo diez años, Xoel había sido homenajeado como campeón gallego de salto de longitud y campeón gallego de salto de altura, prueba en la que estableció entonces un récord gallego de 1,37 metros. Una década después, regresó al escenario convertido en un atleta especializado en pruebas combinadas.

Actualmente compite con la Agrupación Atlética Mazí en decatlón al aire libre y heptatlón en pista cubierta. En febrero de 2026 se proclamó subcampeón de España sub-23 de heptatlón, con 5.201 puntos, una marca que, según la organización, lo sitúa como la tercera mejor puntuación gallega absoluta de todos los tiempos. En aquella competición fue además el mejor en salto de longitud, con una marca de 7,02 metros.

Participantes en la fiesta de la bicicleta isleña. / Noe Parga

Su trayectoria incluye también un bronce en el Campeonato de España sub-20 de decatlón conseguido en 2023. Durante la actual temporada participó asimismo en el Campeonato de España sub-23 de decatlón celebrado en Cáceres. Entre sus marcas figuran 1,90 metros en altura, 11,11 segundos en 100 metros, 15,21 en 110 metros vallas y 11,39 metros en lanzamiento de peso.

Pero la Fundación quiso reconocer algo más que sus resultados. Xoel está vinculado a sus actividades desde niño y durante la pandemia se incorporó como voluntario, colaborando con la organización cuando la actividad deportiva estaba condicionada. Diez años después de aquel primer homenaje, continúa colaborando con la entidad y está previsto que participe como voluntario en el Carreirón 10K del próximo 6 de septiembre.

A su trayectoria deportiva se suma su expediente académico: fue reconocido como Bachiller Ejemplar y actualmente cursa estudios superiores de Física. La Fundación presentó su historia como un ejemplo de cómo deporte y formación pueden complementarse y como muestra de una concepción del deporte que no se limita a recibir, sino que también implica devolver a la comunidad parte de lo recibido.

«Harry», más de dos décadas ligado al Céltiga

La tercera gran distinción de la XVIII Festa do Deporte era para José Ricardo Dios Patón, «Harry», la persona a la que estuvo dedicada esta edición por su labor en favor del deporte de A Illa.

Harry fue futbolista del Céltiga y defendió la portería del club, llegando a competir en Tercera División. Pero su relación con la entidad no terminó cuando dejó el terreno de juego. En 2002 se incorporó a la directiva y comenzó una etapa de compromiso que se prolonga durante más de dos décadas.

A lo largo de estos años ejerció como directivo, delegado del primer equipo, acompañante de entrenadores y apoyo para los jugadores. Posteriormente asumió la presidencia del Céltiga, una responsabilidad que, según recordó la Fundación, no había buscado inicialmente, ya que prefería desempeñar su labor desde el banquillo como delegado. Sin embargo, cuando el club necesitó que diese un paso adelante, lo hizo.

Su trayectoria estuvo marcada por la preocupación por la continuidad del proyecto deportivo, el crecimiento de las instalaciones, la evolución de la cantera y la búsqueda de fórmulas para garantizar la viabilidad del club. También apostó por el fútbol femenino, apoyando la creación del primer equipo sénior femenino del Céltiga.

Para la Fundación, su figura representa una manera de entender el deporte como «formación, educación, pertenencia, amistad» y una forma de construir comunidad. Su reconocimiento pretende poner en valor no solo los cargos que ocupó, sino también las numerosas horas de trabajo, las preocupaciones, los partidos, los entrenamientos y las decisiones tomadas para mantener vivo el proyecto deportivo.

«Hay personas que forman parte de un club. Y hay otras que son parte de su historia», se destacó durante el homenaje. La Fundación considera que Harry pertenece a este segundo grupo por su vinculación continuada con el Céltiga y con el deporte de A Illa.

La entidad que tiene a Paula Dios Suárez como gerente quiso extender además el reconocimiento al propio Céltiga por su contribución al deporte local durante décadas. El vicepresidente de la misma, Álex Zels, era el encargado de entregar a Harry la placa conmemorativa.

Estaba previsto que la XVIII Festa do Deporte concluyera con la reivindicación de que el deporte local es mucho más que competición. Se trataba de dejar claro que es esfuerzo, superación, compañerismo y educación, pero también encuentro, ilusión y una forma de construir comunidad. Y, pese a que la lluvia obligó este año a cambiar algunos planes, el objetivo principal se mantuvo: que el deporte no se detuviera.

Con campeones, subcampeones, jóvenes promesas, deportistas que han superado dificultades y personas que han dedicado décadas al deporte de A Illa, la Festa do Deporte volvió a cerrar una edición convertida en reconocimiento a toda una comunidad deportiva. «El deporte ganó», resumió la Fundación al clausurar una celebración que ya prepara su regreso el próximo año.