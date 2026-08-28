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Deportes tradicionales

Ribadumia celebra su IV Torneo de Chave con alrededor de 40 participantes

La competición reúne en A Senra a jugadores de las categorías individuales masculina y femenina

Un campeonato de llave anterior, también en el campo de A Senra.

Un campeonato de llave anterior, también en el campo de A Senra. / Iñaki Abella

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Ribadumia

El Concello de Ribadumia volverá a poner en valor este domingo uno de los deportes tradicionales de Galicia con la celebración del IV Torneo de Chave, una competición que reunirá a alrededor de 40 participantes en la explanada del campo de fútbol A Senra.

La cita se celebrará a partir de las 11.00 horas y contará con competidores en las categorías individual masculina e individual femenina, consolidando una iniciativa con la que el Concello pretende contribuir a la promoción y continuidad de los deportes autóctonos.

La organización plantea la jornada como un encuentro en el que la competición deportiva se combina con la tradición y la convivencia. El objetivo es acercar la chave, una modalidad vinculada a la cultura deportiva popular gallega, a nuevos participantes y espectadores y favorecer su continuidad.

Las personas interesadas en participar todavía podrán formalizar su inscripción contactando con la organización en el teléfono 659 553 543 o acudiendo directamente a la explanada del campo de fútbol A Senra el domingo, antes del comienzo de la competición. El Concello de Ribadumia anima a los vecinos a acercarse para seguir en directo el desarrollo del torneo y disfrutar de una jornada centrada en el deporte tradicional.

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La presentación del torneo tuvo lugar este viernes y contó con la participación del alcalde de Ribadumia, David Castro; el presidente de la Asociación Cultural-Deportiva Billarda Rías Baixas, Xan Rodiño; el diputado provincial de Acción Comunitaria, Javier Tourís; y el jefe del Servizo de Deportes de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Daniel Benavides Alonso, además de representantes del gobierno municipal.

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