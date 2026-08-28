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La ría recupera la Ruta da Motora entre Vilanova y A Illa

La prueba de navegación tradicional se celebra mañana y rinde homenaje a Manuel Viñas Señoráns

Embarcaciones tradicionales en la ría.

Embarcaciones tradicionales en la ría. / Noe Parga

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Arousa

La navegación tradicional volverá a cobrar protagonismo mañana en la ría de Arousa con la celebración de la I Regata Recinet Salnés-Ruta da Motora, una prueba organizada por la Escola de Navegación Tradicional Dorna y Recinet Salnés S.L. que tiene como punto de partida el puerto de Vilanova de Arousa.

Con salida prevista a las 16.30 horas, la regata plantea un recorrido marítimo por aguas de la ría, conectando Vilanova de Arousa y A Illa, y recuperando así una ruta vinculada a las embarcaciones tradicionales y a la cultura marinera de la comarca.

Esta primera edición de la regata tiene además un marcado componente emotivo, ya que está dedicada a la memoria de Manuel Viñas Señoráns. La organización recuerda especialmente su faceta humana y su relación con la vida cotidiana y marinera. El homenaje pretende mantener viva la memoria de una persona vinculada a una forma de entender la comunidad y las relaciones entre vecinos que forma parte de la identidad de los pueblos de la ría de Arousa.

La figura de Viñas Señoráns se incorpora así a una jornada que busca combinar competición, navegación tradicional y recuperación de la memoria vinculada al territorio.

La Ruta da Motora recupera el protagonismo de este tipo de embarcaciones tradicionales, ligadas históricamente a la navegación y a las actividades económicas desarrolladas en la ría.

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Pretende también contribuir a mantener el interés por las embarcaciones tradicionales y por los conocimientos necesarios para su manejo y conservación. La Escola de Navegación Tradicional Dorna, promotora de la iniciativa, mantiene de este modo su apuesta por acercar al público la cultura marítima y por preservar unas formas de navegación que forman parte del patrimonio de las Rías Baixas.

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