Pontecesures decide este domingo la Liga Provincial de Pontevedra O Noso Club

La Liga Provincial de Pontevedra O Noso Club 2026 afronta este domingo su jornada decisiva. Pontecesures será el escenario de la sexta y última regata de una competición que llega al desenlace con la clasificación especialmente ajustada y que contará con la participación de 472 deportistas de 21 clubes, la cifra más elevada de toda la liga.

El Club Náutico Pontecesures parte con ventaja para hacerse con el título, ya que llega a la regata definitiva como líder con 280 puntos. Sin embargo, la lucha por las posiciones de honor está completamente abierta, especialmente entre los equipos que ocupan del segundo al quinto puesto.

El Club Náutico O Muíño de Ribadumia es segundo con 255 puntos, solo uno por delante del Club Cofradía Pescadores Portonovo, que suma 254. A continuación se sitúa el Club de Mar Ría de Aldán-Gandón SA, con 252 puntos, mientras que el Club As Torres-Romería Vikinga ocupa la quinta posición con 250.

De este modo, solo cinco puntos separan al segundo del quinto clasificado, por lo que la regata de Pontecesures se presenta como una auténtica final para decidir la composición definitiva del podio provincial.

El club anfitrión defenderá además el liderato ante su público con la participación más numerosa de la jornada. El Club Náutico Pontecesures contará con 89 deportistas, seguido por As Torres-Romería Vikinga, con 49; O Muíño de Ribadumia, con 39; el CMDC Breogán do Grove, con 38, y Portonovo, que acudirá con 34 participantes.

La competición arrancará a las 15.30 horas con las categorías prebenjamines. Los más jóvenes, junto a benjamines y alevines, afrontarán recorridos de 1.500 metros, mientras que los infantiles competirán sobre una distancia de 3.000 metros.

Las diferentes salidas se prolongarán durante la tarde y la última está programada para las 20.30 horas, completando así una jornada que reunirá a cerca de medio millar de deportistas en Pontecesures.