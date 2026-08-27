Vuelve el Open Nocturno Centro Comercial Arousa

El Open Nocturno Centro Comercial Arousa, organizado por el Club Xadrez Fontecarmoa, vuelve este viernes en su quinta edición, patrocinado por el establecimiento, con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal, pues la competición se enmarca dentro del programa Circuito Verán EnRoque de Vilagarcía.

El evento dará comienzo a las 21:00 horas para todas las categorías. Se disputará un único torneo a siete rondas de 10 minutos por jugador, mediante sistema suizo, con premios a la clasificación general, la primera clasificada femenina, los mejores veteranos y jóvenes, explican desde la organización.

«Los atractivos principales del evento son que se va celebrar en el propio centro comercial, en horario nocturno y que es abierto a todo tipo de interesados, federados o aficionados, vecinos del ayuntamiento o turistas», añaden.

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La inscripción gratuita puede hacerse previamente en el correo electrónico torneos@cxfontecarmoa.com, aunque estará abierta en todo momento en el lugar de juego, que será la planta de hostelería del establecimiento patrocinador.