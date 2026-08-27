Deporte que conciencia en Meis

Los valores del deporte se convertirán en Meis en un vehículo para la visibilización y concienciación de la ciudadanía sobre las enfermedades raras. Así, del 9 al 11 de septiembre, las primeras Xornadas de Leo reunirán a personalidades deportivas, entidades e instituciones en un programa con charlas inspiradoras, mesas redondas, proyección de documentales y charlas en los centros educativos para formar a una generación consciente y preocupada por alcanzar una inclusión real.

La iniciativa completa el tsunami que ya es la Carreira de Leo, la cual tendrá lugar el 4 de octubre, y fue presentada por sus padres, Toño Diz y Ana Vidal, junto a autoridades como la alcaldesa Marta Giráldez.

Se desarrollará en el auditorio municipal y también llevará la solidaridad por bandera, funcionando como taquilla inversa de tal manera que los asistentes podrán realizar el donativo que estimen y con el mismo objetivo: ayudar a la Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva (ASGPOH) y en la investigación del síndrome CTNNB1.

Poner el foco en las enfermedades raras, la promoción del deporte adaptado, poner en valor la inclusión, la empatía, la superación personal y la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades son las temáticas que se abordarán con el programa creado.

Para esto, la organización cuenta con, entre otros, Fegerec, FGDA, Celta Integra Zelnova, YoCorroPorlúa, Empujando Sonrisas, Discamino y Somos Marines. Además de con los padrinos de esta edición de la carrera, la atleta paralímpica Desirée Vila y el fondista Pedro Nimo.

Inscripciones

En cuanto a la marcha de las inscripciones para la cita de octubre, Diz indicó que «avanzan lentamente», así que volvieron a animar a la participación para poder cumplir con su propósito de superar los 40.000 euros recaudados en la pasada edición.

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Las jornadas no son la única actividad complementaria hecha hasta ahora, cabe recordar que también se pusieron en marcha las «quedadas» promocionales con las que seguir sumando a una iniciativa que traspasa fronteras y ha creado comunidad.