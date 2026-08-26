Baloncesto
Catoira acoge la tercera edición del torneo de baloncesto 3x3 BasketBaia el 5 de septiembre
La inscripción ya está abierta y cuesta entre 20 y 30 euros, según la edad de los jugadores
El Concello de Catoira y el club de baloncesto Río Ulla celebran el 5 de septiembre (sábado) la tercera edición del torneo BasketBaia de baloncesto 3x3. Será en horario de mañana y tarde en la plaza de Santa Baia (Catoira), aunque en caso de lluvia se trasladaría al pabellón municipal.
Se trata de un torneo con tres categorías de edades: de ocho a 11 años; de 12 a 15 años; y de 16 años en adelante, incluyendo los jugadores sénior.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 22.00 horas del 3 de septiembre, y el precio será de 20 euros por equipo en el caso de los deportistas más jóvenes, de 25 euros por equipo para los infantiles y cadetes, y de 30 euros por equipo para los mayores.
Los interesados pueden anotarse en el teléfono 605 273 288, en el correo electrónico cbrioulla@gmail.com o a través del código QR del cartel.
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