Balonmano
El Asmubal femenino y el Arousa quedan apeados de sus torneos
Las meañesas perdieron en Vigo con el potente Carballal, y los vilagarcianos cayeron en Fontecarmoa ante el Sanxenxo
Tino Hermida
El Asmubal Inelsa Solar quedó apeado de la Copa Galicia en semifinales al caer en Vigo ante el Carballal por un contundente 36-20. Amén del testimonial 0-1, el partido viró al momento con un parcial de 9-0, que llevó el electrónico a un 9-1.
En medio, un tiempo muerto de Pumar que no logró cortar la sangría de un partido que se fue a las primeras de cambio.
Al descanso, el 17-8 dejaba decantado el choque. Las verdinegras, más mermadas de efectivos, nunca estuvieron en condiciones de remontar, y el técnico meañés se lo tomó como un partido de pretemporada. En la anotación, tan sólo anotaron cinco jugadoras, la que más, la joven Alba Domínguez que, con 9 goles, fue la máxima goleadora del partido.
Por su parte, en modalidad masculina, Copa Federación, perdió el Arousa en Fontecarmoa antes el Sanxenxo por 23-35.
Los de Luengo mandaron en los primeros minutos manteniendo un parcial de 6-3. Ahí, un 0-7 en contra llevó al electrónico a un 6-10, dominando ya a entonces el Sanxenxo hasta el 23-35 final.
La buena noticia es que el Arousa atisba trabajar ya esta temporada con un plantel más amplio, teniendo 16 jugadores a disposición. Ante el Sanxenxo, el máximo goleador de los arousanos fue Diego Umaña, con 6 dianas.
Mientras, el otro duelo comarcal entre el Rasoeiro y el Asmubal se aplazó para la noche de este viernes a las 20.30 horas.
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