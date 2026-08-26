El Asmubal femenino y el Arousa quedan apeados de sus torneos

El Asmubal Inelsa Solar quedó apeado de la Copa Galicia en semifinales al caer en Vigo ante el Carballal por un contundente 36-20. Amén del testimonial 0-1, el partido viró al momento con un parcial de 9-0, que llevó el electrónico a un 9-1.

En medio, un tiempo muerto de Pumar que no logró cortar la sangría de un partido que se fue a las primeras de cambio.

Al descanso, el 17-8 dejaba decantado el choque. Las verdinegras, más mermadas de efectivos, nunca estuvieron en condiciones de remontar, y el técnico meañés se lo tomó como un partido de pretemporada. En la anotación, tan sólo anotaron cinco jugadoras, la que más, la joven Alba Domínguez que, con 9 goles, fue la máxima goleadora del partido.

Por su parte, en modalidad masculina, Copa Federación, perdió el Arousa en Fontecarmoa antes el Sanxenxo por 23-35.

Los de Luengo mandaron en los primeros minutos manteniendo un parcial de 6-3. Ahí, un 0-7 en contra llevó al electrónico a un 6-10, dominando ya a entonces el Sanxenxo hasta el 23-35 final.

La buena noticia es que el Arousa atisba trabajar ya esta temporada con un plantel más amplio, teniendo 16 jugadores a disposición. Ante el Sanxenxo, el máximo goleador de los arousanos fue Diego Umaña, con 6 dianas.

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Mientras, el otro duelo comarcal entre el Rasoeiro y el Asmubal se aplazó para la noche de este viernes a las 20.30 horas.