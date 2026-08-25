El Leyma Coruña conquista el trofeo San Roque de Vilagarcía

El Leyma Coruña se alzó con el trofeo San Roque de Vilagarcía, tras vencer al Monbus Obradoiro por 89 a 82 puntos. Los naranjas dominaron el partido desde el principio, gracias a la inspiración ofensiva de su base Alonzo Verge y a que afrontaron el choque con más hambre._Los compostelanos nunca se dieron por vencidos, pero sus malos porcentajes en tiros libres y de tres, y su errática dirección de juego les impidieron competir de verdad por el partido.

Más de un millar de personas llenaron el pabellón Sara Gómez, de Vilagarcía de Arousa, para asistir a la segunda edición del torneo veraniego organizado por el Club de Baloncesto Vilagarcía, en colaboración con el Ayuntamiento. La primera edición, celebrada el año pasado, había enfrentado a los mismos equipos. Entonces, eran dos de los gallos de la Primera Federación, y el Obradoiro se llevó la copa tras un partido igualado que se resolvió en los últimos compases por solo tres puntos. Ahora, ambos clubes ascendidos, se enfrentan a una temporada en la máxima categoría del baloncesto español en la que su primer objetivo será conservar la categoría.

Los aficionados, durante el partido en el Sara Gómez. / Iñaki Abella

Los aficionados acudieron en masa al Sara Gómez sedientos de baloncesto, pero sabedores de que poco más se podría esperar que un partidillo de inicios de pretemporada. Era el primer encuentro para ambos después del parón estival, y además las ventanas FIBA dejaron mermados a los dos equipos: el Leyma se desplazó a Vilagarcía sin cuatro de sus internacionales; el Obradoiro, sin cinco.

El Coruña se metió mucho antes en el partido, endosando un parcial de 2-8 gracias al acierto de Alonzo Verge, un base eléctrico que en su día interesó al Obradoiro, para decantarse finalmente por el club herculino. Enfrente, los compostelanos, equipados con una vistosa camiseta dorada, probaban a Childress y Barcello, primero, y a Quintela y Barcello, después, en la dirección del juego, sin mucho éxito.

Más de un aficionado obradoirista se retorcía en su asiento al observar la espesura de ideas que mostraba su equipo, mientras el defenestrado Leo Westerman, uno de los héroes del ascenso, observaba el partido desde una esquina, con el polo del Basket Coruña.

Noticias relacionadas

Los herculinos merecieron la victoria. Cuando no estaba Verge, que se cargó pronto de faltas, Radoncic y Jorgensen pararon la reacción picheleira, que intentaron Brandon Childress (que se fue a los 16 puntos), Dos Anjos y Álvaro Soneira. El joven canterano, velocísimo y muy técnico, fue la mejor noticia del día para el Obra.