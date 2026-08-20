Meaño cumple cuatro décadas de carrera popular

Meaño se prepara para celebrar cuatro décadas corriendo. El Concello presentó la cuadragésima edición de su Carreira Popular tradicional consolidada como referencia del calendario autonómico. La prueba se celebrará el domingo 13 de septiembre, desde las 10.30 horas, con participación gratuita y distancias adaptadas a corredores de todas las edades y niveles.

El alcalde, Carlos Viéitez, destacó el valor simbólico de alcanzar una efeméride que resume «cuatro décadas de deporte, participación y convivencia». El regidor recordó que, a lo largo de estos cuarenta años, la carrera ha trascendido su dimensión competitiva para convertirse en un punto de encuentro entre atletas, vecinos y familias. «Queremos que sea una gran fiesta del deporte, pero también una oportunidad para compartir, reencontrarnos y seguir haciendo historia juntos», señaló.

La organización ha diseñado tres circuitos con el propósito de favorecer una participación amplia. La prueba principal tendrá un recorrido de 6.300 metros destinado a las categorías de mayor edad, mientras que el programa se completará con una distancia mediana de 1.600 metros y otra pequeña de 1.000. Estas últimas permitirán que los deportistas más jóvenes también formen parte de una jornada concebida para reunir tanto a atletas federados como a corredores populares.

La gratuidad de las inscripciones será uno de los grandes atractivos de esta edición conmemorativa, que contará además con importantes premios. El plazo para anotarse permanecerá abierto en la plataforma www.deporticket.com hasta el miércoles 9 de septiembre, a las 12.00 horas. Desde el Concello animan a participar no solo a los aficionados de Meaño, sino también a corredores llegados de otros municipios.

La presentación contó con varios de los protagonistas de la prueba. Entre ellos estuvo David de la Fuente, vencedor absoluto de la pasada edición, subcampeón de España de 5.000 metros y campeón gallego de 10.000. También participó Sila Padín, ganadora absoluta femenina el año pasado, junto al meañés Roberto Trigo, corredor habitual de esta cita.

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El Concello subrayó también la contribución de la carrera a la promoción de los hábitos de vida saludables y a la convivencia vecinal. La edición del aniversario pretende conservar esa esencia y, al mismo tiempo, convertir el 13 de septiembre en una celebración colectiva. Cuarenta años después de su primera salida, Meaño volverá a correr con la misma ilusión y con el reto de escribir un nuevo capítulo en la historia de una de sus pruebas más queridas.