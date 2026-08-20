Irene Noya luce su medalla de bronce europeo en Ravella

El Concello de Vilagarcía ha querido mostrar su reconocimiento público a Irene Noya Catoira, jugadora de baloncesto que viene de alcanzar este verano la medalla de bronce con la selección española en el Campeonato de Europa sub-20.

Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, quiso poner en valor el orgullo que supone para la ciudad el contar con una deportista de tan alto nivel y a la que animó a seguir trabajando para mayores logros en su trayectoria.

Irene Noya agradeció el gesto a la corporación municipal a la par que se mostró muy orgullosa de «servir de referente» para generaciones posteriores. Además quiso dejar un mensaje claro a las niñas que practican baloncesto: «Aun cuando los estudios exijan más no hay que dejar el deporte. Los estudios es lo primero, pero no se debe abandonar el deporte nunca».

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La vilagarciana cumplirá su tercera temporada en la Universidad de Illinois, en la NCAA norteamericana, donde estudia fisioterapia y lo compatibiliza con la dureza de entrenamientos y partidos de primer nivel.