Baloncesto
Irene Noya luce su medalla de bronce europeo en Ravella
La jugadora vilagarciana fue homenajeada por el Concello tras el éxito de este verano
El Concello de Vilagarcía ha querido mostrar su reconocimiento público a Irene Noya Catoira, jugadora de baloncesto que viene de alcanzar este verano la medalla de bronce con la selección española en el Campeonato de Europa sub-20.
Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, quiso poner en valor el orgullo que supone para la ciudad el contar con una deportista de tan alto nivel y a la que animó a seguir trabajando para mayores logros en su trayectoria.
Irene Noya agradeció el gesto a la corporación municipal a la par que se mostró muy orgullosa de «servir de referente» para generaciones posteriores. Además quiso dejar un mensaje claro a las niñas que practican baloncesto: «Aun cuando los estudios exijan más no hay que dejar el deporte. Los estudios es lo primero, pero no se debe abandonar el deporte nunca».
La vilagarciana cumplirá su tercera temporada en la Universidad de Illinois, en la NCAA norteamericana, donde estudia fisioterapia y lo compatibiliza con la dureza de entrenamientos y partidos de primer nivel.
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