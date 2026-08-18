El Torneo de Verano entra en su fase definitiva en Fontecarmoa

El XXIV Torneo de Tenis de Verano de Vilagarcía decidirá esta semana a sus campeones en las pistas del complejo deportivo municipal de Fontecarmoa. La corona de dobles se decidirá este mismo martes. Breogán Calviño Froiz y Adrián Outón Luna se enfrentarán a Bruno Mato Canda y Jorge Rodríguez González en el partido por el título.

Las finales femenina y masculina se jugarán el jueves 20 de agosto a partir de las 20.00 horas. Ariadna Santamaría García y Nerea Vázquez Brea competirán por el campeonato femenino, mientras que Breogán Calviño Froiz y Martín Fernández Cores protagonizarán el duelo masculino.

Organizado por la Fundación Municipal de Deportes, el torneo comenzó el 6 de julio y reunió en total a 110 deportistas distribuidos en seis categorías. Los cuadros se disputaron mediante un sistema eliminatorio.

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La competición alcanza su vigésimo cuarta edición consolidada como «un clásico de la agenda deportiva de Vilagarcía» y afronta ya sus últimos partidos con tres campeonatos pendientes de adjudicación tras más de seis semanas de competición.