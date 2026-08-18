Tenis
El Torneo de Verano entra en su fase definitiva en Fontecarmoa
El XXIV Torneo de Tenis de Verano de Vilagarcía decidirá esta semana a sus campeones en las pistas del complejo deportivo municipal de Fontecarmoa. La corona de dobles se decidirá este mismo martes. Breogán Calviño Froiz y Adrián Outón Luna se enfrentarán a Bruno Mato Canda y Jorge Rodríguez González en el partido por el título.
Las finales femenina y masculina se jugarán el jueves 20 de agosto a partir de las 20.00 horas. Ariadna Santamaría García y Nerea Vázquez Brea competirán por el campeonato femenino, mientras que Breogán Calviño Froiz y Martín Fernández Cores protagonizarán el duelo masculino.
Organizado por la Fundación Municipal de Deportes, el torneo comenzó el 6 de julio y reunió en total a 110 deportistas distribuidos en seis categorías. Los cuadros se disputaron mediante un sistema eliminatorio.
La competición alcanza su vigésimo cuarta edición consolidada como «un clásico de la agenda deportiva de Vilagarcía» y afronta ya sus últimos partidos con tres campeonatos pendientes de adjudicación tras más de seis semanas de competición.
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