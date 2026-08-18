Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sablazo viajerosCelta FortunaFillas de CassandraBorji FernándezEmpleoEmpresas antiguasNiño lobo
instagramlinkedin

Tenis

El Torneo de Verano entra en su fase definitiva en Fontecarmoa

El evento es un clásico de cada verano.

El evento es un clásico de cada verano. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilagarcía

El XXIV Torneo de Tenis de Verano de Vilagarcía decidirá esta semana a sus campeones en las pistas del complejo deportivo municipal de Fontecarmoa. La corona de dobles se decidirá este mismo martes. Breogán Calviño Froiz y Adrián Outón Luna se enfrentarán a Bruno Mato Canda y Jorge Rodríguez González en el partido por el título.

Las finales femenina y masculina se jugarán el jueves 20 de agosto a partir de las 20.00 horas. Ariadna Santamaría García y Nerea Vázquez Brea competirán por el campeonato femenino, mientras que Breogán Calviño Froiz y Martín Fernández Cores protagonizarán el duelo masculino.

Organizado por la Fundación Municipal de Deportes, el torneo comenzó el 6 de julio y reunió en total a 110 deportistas distribuidos en seis categorías. Los cuadros se disputaron mediante un sistema eliminatorio.

Noticias relacionadas

La competición alcanza su vigésimo cuarta edición consolidada como «un clásico de la agenda deportiva de Vilagarcía» y afronta ya sus últimos partidos con tres campeonatos pendientes de adjudicación tras más de seis semanas de competición.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería
  2. La secuela más desconocida del fentanilo llega a los hospitales vigueses
  3. Muere en Ourense Marcos Rodríguez Pantoja, el hombre que vivió más de una década aislado con lobos en Sierra Morena
  4. Un equipo médico para un corazón de 100 toneladas: en las tripas de un titán del mar
  5. El Náutico de San Vicente vuelve a instalar una valla opaca para ocultar sus conciertos y reducir los problemas que causan
  6. Rescatan a un niño de 5 años que se estaba ahogando en una piscina del balneario de Mondariz
  7. Xonxa Otero y Paula Rivas: «Estamos moi felices por ser as primeiras mulleres en poder bailar a danza de San Roque»
  8. Ni una alerta roja por calor frena la devoción a San Roque: más de 16.000 personas disfrutan de la fiesta patronal

El Torneo de Verano entra en su fase definitiva en Fontecarmoa

El Torneo de Verano entra en su fase definitiva en Fontecarmoa

Las atracciones de las Festas do Cristo de Cangas comienzan su desembarco

Las atracciones de las Festas do Cristo de Cangas comienzan su desembarco

Ribadumia reúne a sus tres clubes sobre el césped de A Bouza

Ribadumia reúne a sus tres clubes sobre el césped de A Bouza

La Diputación abona 781.000 euros a Vigo por las obras de Clara Campoamor

La Diputación abona 781.000 euros a Vigo por las obras de Clara Campoamor

El mercado de arte Mona regresa este miércoles a Vigo: más de 40 expositores en cuatro días

El mercado de arte Mona regresa este miércoles a Vigo: más de 40 expositores en cuatro días

Las urgencias escalan en verano: el aumento de visitantes, fugados de Povisa y el envejecimiento elevan la demanda en Vigo

Las urgencias escalan en verano: el aumento de visitantes, fugados de Povisa y el envejecimiento elevan la demanda en Vigo

El calor amaina en Galicia: el miércoles comienzan a bajar las temperaturas y el jueves vuelve la lluvia

El calor amaina en Galicia: el miércoles comienzan a bajar las temperaturas y el jueves vuelve la lluvia

Abierto hasta el 14 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas para repoblar bancos marisqueros

Abierto hasta el 14 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas para repoblar bancos marisqueros
Tracking Pixel Contents