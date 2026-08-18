Ribadumia reúne a sus tres clubes sobre el césped de A Bouza

El campo de A Bouza acogerá este sábado 22 de agosto, a partir de las 19.30 horas, la XXXIV edición del Trofeo Concello de Ribadumia. La competición se disputará en formato triangular y reunirá a los tres equipos del municipio: Umia, Ribadumia y Sisán.

El Umia organizará esta edición, tomando el testigo del CD Ribadumia, que asumió esta responsabilidad el pasado año. La organización rota anualmente entre los tres clubes participantes.

El torneo fue presentado este martes en las instalaciones del Umia con la participación del alcalde, David Castro; representantes del gobierno local y miembros de las tres entidades. Los clubes agradecieron el apoyo del Concello y de los colaboradores.

Los equipos destacaron el carácter especial de un torneo en el que «la rivalidad deportiva convive con los vínculos existentes entre los tres clubes». Jugadores, directivos, socios y aficionados volverán a coincidir en A Bouza.

Además de decidir el campeón, el triangular permitirá a Umia, Ribadumia y Sisán continuar con su preparación para la temporada. La competición servirá para sumar minutos, realizar ajustes y adquirir ritmo antes del comienzo de las ligas.

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