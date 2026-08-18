Una lección humana a base de goles

El fútbol cambiará este sábado sus marcadores por un objetivo compartido en A Illa. El campo de A Bouza acogerá un Torneo Triangular Solidario a beneficio de Asanog y la Fundación Andrea, una cita nacida desde una motivación íntima y convertida en una causa colectiva.

Detrás de la iniciativa está Javier Milleiro, jugador del equipo de veteranos del Céltiga y promotor del encuentro presentado este martes en A Bouza. «Todos los años tenemos la idea de hacer algo benéfico con el Céltiga y este año, por una causa personal, tenía claro a favor de quién lo queríamos hacer», explica.

La decisión de Milleiro prendió enseguida en una amplia red de colaboradores. Víctor Baldomero y Fran Fontenla asumieron la creación de un combinado integrado por futbolistas de la máxima categoría de veteranos, mientras que la peña Carcamáns abrió la vía para incorporar al cartel al equipo de veteranos del Celta.

«Todo fluyó muy rápido y no se puede estar más agradecido a tanta colaboración», reconoce el impulsor. El Céltiga se volcó desde el primer momento, al igual que el club de gimnasia rítmica de A Illa y numerosas entidades. «El Celta siempre aporta», subraya Milleiro sobre la disposición del club vigués.

Cartel del evento. / FdV

El triangular reunirá al Céltiga, al combinado de División de Honor y a un Celta de Veteranos con nombres reconocibles. Entre los exfutbolistas anunciados figuran Pablo Couñago, Jonathan Aspas, Mario Bermejo y Rodolfo. Los encuentros se sucederán a las 11.30, 12.30 y 13.30 horas, haciendo de A Bouza el punto de reunión de una jornada en la que competir será también colaborar.

La respuesta social ha desbordado las previsiones. Las primeras 1.000 rifas se vendieron con enorme rapidez y hay personas que adquieren talonarios completos. Cada participación cuesta un euro y permite optar a premios aportados por los colaboradores: lotes del Celta, la camiseta del centenario del Céltiga, ropa de Carcamáns, cenas, vinos, conservas y propuestas del Balneario de Cuntis.

La entrada costará tres euros e incluirá una rifa, de modo que el público podrá sumarse a la causa desde el acceso al campo. El sorteo se celebrará durante la mañana, en paralelo a los partidos, para mantener viva una fiesta en la que las gradas serán tan importantes como el césped.

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La recaudación se destinará a Asanog y la Fundación Andrea. Lo que comenzó como el empeño de un jugador ha encontrado respuesta en clubes, deportistas, comerciantes, colectivos y vecinos. El sábado, cada entrada, cada rifa y cada aplauso tendrán un valor añadido. A Bouza no decidirá solamente quién gana el triangular: mostrará hasta dónde puede llegar A Illa cuando juega unida por una causa.